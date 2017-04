Elevii de la Energetic au trimis daruri unor familii sărmane! Una dintre povești te va emoționa până la lacrimi

În Săptămâna Mare, elevii Liceului Energetic din municipiul Târgu-Jiu au strâns jucării, rechizite și dulciuri pentru cinci micuți. Astfel, înainte de Paște, cele două familii sărmane au primit daruri din partea copiilor.

La inițiativa profesorilor, elevii de la Liceul Energetic din Târgu-Jiu s-au mobilizat și au donat jucării, cărți, caiete, culori, haine, încălțăminte și dulciuri pentru cinci micuți din două familii nevoiașe. Una dintre familii este din comuna Cîlnic, iar cealaltă familie este din județul Bistrița Năsăud. Elevii, alături de diriginți, au sortat obiectele donate în funcție de vârsta micuților și au făcut mai multe colete care au fost trimise prin poștă celor două familii. „Am decis să facem un gest frumos înainte de sărbătorile pascale și am vorbit cu elevii, care, la fel ca de obicei, au fost foarte receptivi. Au donat de la cărți, caiete, creioane colorate, blocuri de desen sau cărți de colorat până la haine, jucării și încălțăminte. Am evitat alimentele, căci am trimis coletele prin poștă și nu am vrut să pățească ceva. Am trimis la Cîlnic, la o familie, cu trei copii mici și am mai trimis și la Bistrița Năsăud, la o familie cu doi copii și tatăl imobilizat în scaunul cu rotile”, a spus profesorul Olivia Fometescu de la Liceul Energetic.

Poveste emoționantă

La Bistrița Năsăud, darurile au ajuns la copiii lui Petre Alexandru Macai, 30 de ani, imobilizat în scaunul cu rotile. Tânărul tată își crește singur copilașii, după ce soția l-a părăsit! El este originar din Bistrița Năsăud, comuna Sintereag! Povestea lui este una cutremurătoare! Alexandru este tatăl a doi copii minunați pe care ii creste împreună cu părinții sai. Mama pruncilor a ales un alt drum în viață alaturi de un alt bărbat, departe de copii sai. „Anul trecut, Alexandru Macai a avut un grav accident de muncă. A căzut de pe acoperișul unei clădiri, a rămas paralizat, dar, Petre Alexandru nu s-a dat bătut! Și-a spus că trebuie să lupte pentru copiii săi! Vrea să meargă, așa că, ajutat de părinți și prieteni milostivi și-a permis să înceapă o costisitoare recuperare motorie! Încet-încet rezultatele au apărut. Petre Alexandru a plecat pe drumul recuperării complet paralizat și a ajuns în punctul în care poate folosi cât de cât mâinile. Recuperarea trebuie să continue. Are nevoie de ajutor!”, au scris prietenii săi pe rețeaua de socializare. Așa a găsit și dascălul Olivia Fometescu cazul.

Donații:

Cont bancar:

Banca Transilvania

Nume: MACAI PETRU ALEXANDRU

CONT: EURO

RO44BTRLEURCRT0239499501

SWIFT:. BTRLRO22

BTRLRO22XXX

CONT: RON

RO94BTRLRONCRT0239499501

Adresa: judetul Bistrita-Nasaud

Comuna: Sintereag

Sat: Blajenii de jos

Nr. 106