Elevii de liceu pot studia GRATUIT în Statele Unite ale Americii

Până pe data de 17 octombrie elevii din Gorj se mai pot înscrie pentru o bursă de studii gratuită în Statele Unite ale Americii, în cadrul programului FLEX 2018-2019, derulat de Consiliile Americane pentru Educație Internațională și Ambasada SUA la București. Aplicațiile, care se transmit online, au termen-limită data de 17 octombrie, elevii trebuind să îndeplinească anumite condiții.

Acesta este cel de al treilea an în care elevii din România pot studia în SUA, căci bursele de studiu puse la dispoziție de Departamentul de Stat al SUA în cadrul programului de schimb de experiență FLEX se adresează liceenilor din România. Prin acest program, autoritățile americane încurajează elevi de liceu din Europa să vină peste Ocean să studieze gratuit și să realizeze schimburi de experiență cu elevii de pe continentul nord-american, vreme de un an. Nu mai puțin de 1.500 de liceeni din România s-au înscris online pe acest site, până acum, însă doar 300 și-au depus dosarele complete. Termenul de depunere a documentelor este 17 octombrie 2017. Conform organizatorilor programului, României i-au fost alocate 35 de locuri în acest an. FLEX se adresează și elevilor de liceu cu dizabilități, care pot depune, de asemenea, solicitări online.

Cine poate studia gratuit în SUA

Bursele de studiu sunt destinate elevilor de liceu din România care sunt acum în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Toate costurile de deplasare, găzduire și masă sunt suportate de Departamentul de Stat al SUA. Pe durata unui an școlar întreg (2018-2019), elevii selectați vor fi găzduiți de familii americane înscrise în acest proiect. Acestea le vor oferi cazare și masă, conform cerințelor organizatorilor. Cursurile, programele de pregătire și sesiunile de schimb de experiență vor fi susținute în instituții de învățământ din statele Washington, Texas, California, Colorado, Ohio, Pennsylvania și Maine. Având în vedere numărul mare de solicitanți, organizatorii vor realiza o selecție a candidaților. Etapa finală va consta într-un interviu susținut în limba engleză cu reprezentanții organizatorului.

Informații complete despre program sunt disponibile la adresa de email flexromania@americancouncils.eu și pe site-ul www.americancouncils.ro.