Evenimente dedicate lui Brâncuși la 141 de ani de la nașterea sa

Cu ocazia celebrării a 141 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși, autoritățile din Gorj pregătesc o serie de manifestări culturale. Astfel, astăzi, 16 februarie, de la orele 11.00 la Casa municipală de cultură Motru are loc vernisajul expoziţiei de pictură Corina Perianu ,,Cu şevaletul prin Tg-Jiu”, dar și lansarea culegerii de folclor literar-muzical de pe Valea Motrului ,,Hora-i obicei străbun” realizată de cercetătorii motreni Mircea Tutunaru şi Nicoleta-Katalina Pauliş (Editura CJCPCT Gorj, Târgu-Jiu, 2017). De asemenea, vineri, 17 februarie, orele 12, la Sala ,,Florin Isuf” a CJCPCT Gorj va avea loc și vernisajul expoziţiei de fotografie ,,De la Brâncuşi am învăţat piatra să cânte”, cuprinzând imagini din timpul Taberelor internaţionale de sculptură organizate de CJCPCT Gorj: Festivalul Internaţional al Artelor Vizuale GORJFEST şi BURSA BRÂNCUŞI. Realizatorul fotografiilor este minunatul artist Teodor Dădălău. În data de 19 februarie 2017, ora 11.00, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu va avea loc spectacolul „Brâncuși- Zbor și dor”, dedicat Zilei Brâncuși. Pe scenă vor evolua soprana Felicia Filip, actorul Mircea Diaconu, Teatrul de balet din Sibiu și Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului. La eveniment a confirmat prezența și doamna Elise Stan, realizator emisiuni TVR. În aceeaşi zi, începând cu ora 14.00, vor avea loc demonstrații practice de pictură și arte decorative, la care vor participa cursanți ai Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, sub îndrumarea instructorilor Loreta Nicolcea, Oana Piscureanu și Adriana Vasile. Totodată, cei prezenți în spațiul neconvențional ales pentru manifestare vor putea să realizeze propriile lucrări de artă plastică sub îndrumarea instructorilor instituției.