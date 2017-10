Firmele din Gorj, interesate de salariați cu handicap! Trei persoane cu dizabilități, încadrate în câmpul muncii

Interesul agenților economici de a angaja persoane cu handicap a crescut în ultima perioadă, după ce legea a fost modificată de guvern. Astfel, trei persoane cu dizabilități care frecventează Centrul de zi „Christian” din Târgu Jiu au fost angajate la o fabrică de mase plastice și ambalaje.

Sergiu Stamatoiu, în vârstă de 25 de ani, suferă de probleme de mobilitate la o mână. El s-a angajat pentru prima dată în viața lui și este fericit că poate să se descurce singur: „Am fost sunat de la Centrul «Christian» să mă anunţe că s-a găsit un loc de muncă pentru mine. Nu am mai lucrat vreodată. Lucrez de pe data de 20 septembrie la o firmă de mase plastice. Fac diverse ambalaje. Lucrez la jumătate de normă. Nu mi se pare greu. Salariul este cel minim pe economie, dar sunt mulţumit, pentru că mai primesc şi bonuri de masă. Părinţii mă încurajează“.

Ana Ramona Negrea are vârsta de 38 de ani şi suferă de hipoacuzie şi nanism. Nici ea nu a mai lucrat până în prezent „Am încercat să mă angajez, dar nu am reuşit. Am încercat să mă angajez ca vânzătoare, dar nu am reuşit. Lucrez tot la fabrica de mase plastice. Am făcut diferite ambalaje. Nu este greu. Sunt mulţumită. Sper că ne vom putea adapta şi o să putem lucra opt ore“, a precizat Ana Ramona.

Nicolae Bădiţa are vârsta de 20 de ani şi suferă de tetrapareză spastică, fiind încadrat în gradul II de handicap. Cu toate acestea spune că poate să lucreze și opt ore pe zi: „Mă descurc foarte bine la locul de muncă. Nu este greu. Am mai fost angajat la o brutărie în Târgu Jiu. Munca este uşoară. Facem caserole, pantofari, lădiţe. Îmi doresc să lucrez opt ore pentru că salariul este mai bun şi pot să fac faţă. Familia mea mă susţine şi nu cer ajutorul familiei”.

Cum a fost modificată legea

Daniel Andrei, directorul Centrului de zi „Christian” pentru persoanele cu dizabilităţi și vicepreședintele Asociației Persoanelor cu Handicap din Oltenia, ne explică faptul că interesul agenților economici de a angaja persoane cu dizabilități a crescut, după ce a fost emisă o Ordonanță de guvern. Prin Legea nr. 448 firmele care au mai mult de 50 de angajați sunt obligate să aibă 4% din personal din rândul persoanelor cu dizabilități. În caz contrar, unitățile sunt obligate să plătească la bugetul de stat salariul minim pentru fiecare loc neocupat de către o persoană cu handicap sau puteau să cumpere de acești bani produse de la unitățile protejate. Ordonanța de urgență nu mai dă posibilitatea agenților economici să cumpere produse de la unitățile protejate, astfel încât ori angajează persoane cu handicap ori dă banii la stat.

„În mod normal, interesul agenţilor economici pentru a angaja persoane cu dizabilităţi trebuie să crească, pentru că Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2017 care reglementează şi modifică Legea 448 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu dizabilităţi, în sensul că instituţiile şi persoanele juridice pot să angajeze persoane cu dizabilităţi pentru că, dacă nu o fac, trebuie să vireze către bugetul de stat salariul minim brut pe economie înmulţit cu numărul de locuri a persoanelor care nu sunt angajate. Este o stimulare a angajării persoanelor cu dizabilităţi. Interesul trebuie să fie unul mare pentru că agentul economic sau instituţia cu peste 50 de angajaţi dă o sumă de bani la bugetul de stat fără să primească nimic în schimb. Astfel, angajatorii pot să investească banii în resursa umană. Au venit câteva societăţi să se intereseze de angajarea persoanelor cu handicap şi, în funcţie de activitatea pe care o prestează, am încercat să găsim persoana cu handicap care poate să facă faţă locului de muncă. Persoanele care au angajate lucrează în domeniul maselor plastice. Am observat că s-au integrat foarte bine, pentru că după cele patru ore pe care le petrec la locul de muncă vin la Centrul «Christian» și sunt mereu zâmbitori. O persoană cu handicap este foarte loială angajatorului, pentru că, dincolo de a încadra în muncă o persoană, a făcut și o faptă bună“, a spus Daniel Andrei.