Începe vaccinarea antirabică a vulpilor! Ce trebuie să știți

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj va demara cea de-a doua campanie de vaccinare antirabică la vizuină a vulpilor din judeţ. În primăvară, au fost plasate 1.650 de momeli cu vaccin antirabic la vizuina vulpilor.

Distribuţia vaccinurilor va fi manuală, și va fi făcută cu ajutorul paznicilor fondurilor de vânătoare din Gorj. „Săptămâna trecută am primit momelile, şi luni vor veni paznicii de vânătoare şi le distribuim la vizuină pe tot parcursul săptămânii viitoare. Avem 1.650 de momeli la vizuină la fel cum am avut şi la campania din primăvară, dar am primit notă telefonică cu faptul că în aceste zile se face şi vaccinarea aeriană. Paznicii fondurilor de vânătoare, împreună cu medicii veterinari din judeţ vor plasa vaccinul oral la vizuinile aflate în cele 44 de fonduri de vânătoare din Gorj. Oamenii trebuie să ştie că timp de 15 zile de la punerea momelilor la vizuină este interzisă vânătoarea, iar după 45 de zile începe campania de vânătoare oficială. După terminarea plasării momelilor la vizuină, se va aştepta 45 de zile timp în care se instituie imunitatea vulpilor. Ulterior acestui termen se va trece la recoltarea probelor de către paznicii de vânătoare, care vor aduce probele la laboratorul nostru. În ultimii doi ani nu am avut nici un caz de rabie la vulpi”, a declarat Nicolae Călescu, directorul executiv al DSVSA Gorj.