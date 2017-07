„Infinitul Brâncuși”, piesa târgujianului Valeriu Butulescu, jucată în China

În luna august, în capitala Beijing a Republicii Chineze, va avea loc Târgul Internațional de Carte, în cadrul căruia are loc și un important festival de teatru. În acest context, Institutul Cultural Român a invitat Teatrul Dramatic „ID Sîrbu” din Petroșani să prezinte publicului chinez piesa de teatru „Infinitul lui Brâncuși”, scrisă de târgujianul (stabilit la Petroșani n.red.) Valeriu Butulescu. Anul acesta, pe 21 februarie, spectacolul a fost jucat și pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu.

Consilierii județeni ai CJ Hunedoara au aprobat deplasarea în Republica Populară Chineză a unei delegații a Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani, care va juca piesa „Infinitul Brâncuși” a gorjeanului Valeriu Butulescu. „Piesa «Infinitul Brâncuşi», după ce a fost tradusă (prin grija Institutului Cultural Român) în engleză, portugheză, greacă, s-a tradus acum şi în limba chineză şi se va juca în august pe importante scene din China. Am primit invitaţii şi pentru Spania, Franţa, Italia, Ungaria. Fiind născut şi crescut la Preajba, am scris această piesă pentru teatrul din Târgu Jiu, fiind jucată și acolo (…) Este o piesă modernă, proiectată într-un spectacol foarte modern, despre cel mai mare artist modern al culturii române. În consecință, mesajul transmis de acest spectacol este cel așteptat de spectatorii obișnuiți cu teatrul modern. Este destinul tragic al unui mare om, un dialog despre viață și moarte și despre menirea artei, proiectat într-un ton foarte potrivit. (…) Am încercat să redau frământările unui mare artist, copleşit de vârstă şi glorie, la capătul drumului său pământean, conştient de moartea sa iminentă, dar şi de nemurirea sa. Brâncuşi şi-a iubit pământul natal pe care, paradoxal, l-a părăsit tocmai pentru a-i sfinţi numele. (…) Replicile sale sunt sapienţiale, scurte şi încărcate de sensuri. Vorbeşte aforistic, în dodii, fără a fi însă sentenţios. Se ştie că opera sa are şi o componentă literară, ce-i drept, de mică întindere, dar de o mare densitate filosofică, alcătuită exclusiv din aforisme.(…) Artistul părăseşte viaţa terestră, privindu-şi «Pasărea de Aur». Opera îi conferă forţa desprinderii de lumea pământeană. Opera îi asigură zborul spre cerul nemuririi sale, dar şi pe meleagurile iubite ale copilăriei”, a spus dramaturgul Valeriu Butulescu.