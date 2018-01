Informaticianul gorjean care a realizat o dronă interzisă de serviciile secrete engleze

Alexandru Budin, în vârstă de 33 de ani, din Târgu Jiu, lucrează ca informatician în Londra de mai mulți ani. El colaborează cu o companie de robotică, Robo Challenge, care asigură producerea unei emisiuni de televiziune foarte apreciată în U.K., «Gadget Show», care este difuzat de BBC și prezintă ultimele noutăţi tehnologice. Tânărul gorjean a conceput, pentru un episod, o dronă specială, care a ajuns în atenţia serviciilor secrete engleze. Episodul cu drona nu a mai fost difuzat, deşi a fost filmat.

„Am acceptat să lucrez în paralel la diferite, proiecte pentru «Gadget Show» în care realizam diferiţi roboţi şi gadget-uri «crazy» pentru acest show TV şi BBC. Am realizat o dronă pe care se afla un pistol airsoft. Realizatorul show-ului este o persoană care doreşte să fie mereu în formă şi ne-a cerut să-i construim ceva care să-l determine să alerge atunci când face «jogging». Atunci am realizat o dronă care putea emite diferite sunete şi expresii de încurajare şi, în plus, am ataşat un pistol airsoft, iar atunci când detecta că rămâne în urmă şi slăbeşte ritmul putea să tragă. Drona era total autonomă. Drona comunica printr-un telefon mobil care se afla la cel care alerga. Trei oameni au lucrat la această dronă. Eu am realizat partea de software şi cea autonomă. Am fost contactaţi de mai multe agenţii ale statului englez, după care casa de avocatură cu care colaborează emisiunea a cerut părerea lor, şi dacă au dreptul de a difuza aşa ceva, iar episodul cu această dronă nu s-a mai difuzat“, ne povestește Alex.

Robotul care făcea fotografii

Alex, așa cum îi spun prietenii, a lucrat mai mulți ani și la Samsung, unde a lucrat la construcția unui robot care a avut un mare succes. Acesta putea fi manevrat de către oricine dorea, de oriunde din lume, pentru a realiza fotografii. De fapt, scopul robotului era acela de a promova un aparat de fotografiat. Alex spune că a fost cea mai interesantă experiență: „Cel mai mare proiect la care am lucrat a fost construirea unui robot. Am lucrat la el un an şi două luni. Totul a început de la un aparat foto care a fost scos pe piaţă, iar noi ne-am gândit la o idee de a-l promova. Un coleg de-al meu a venit cu propunerea de a face un robot şi de la asta am început. Atunci ajunsese «Mars Rovers»-ul pe Marte şi era un eveniment despre care se vorbea foarte mult în lumea întreagă. Am lucrat cu o firmă care se numeşte «Robo Challenge», una dintre cele mai cunoscute companii de roboţi din lume. Eu m-am ocupat de partea de inginerie şi de soft în acest proiect“.

Este director tehnic la o companie de publicitate

În urmă cu câțiva ani, Alex a preferat să plece de la Samsung și să lucreze la o una dintre cele mai mari companii de publicitate din Anglia. „Am plecat de la Samsung, pentru că nu mai existau proiecte care să mă provoace. Intrasem într-o rutină şi mă plictiseam. Nu se aştepta nimeni să plec, mai ales că aveam un salariu foarte bun. Am avut şi o ofertă de la compania de adversting şi marketing CP+B, din partea unui fost coleg cu care lucrasem la Samsung. Mi-a spus că realizează o echipă nouă şi mi-a propus să vin alături de ei. Motivul pentru care am ales să vin la o astfel de companie şi nu am optat către un nume sonor din domeniul Internetului este că am şansa să lucrez în acelaşi timp cu aceste companii gigant. Avem clienţi din lume întreagă, în diferite domenii, pentru care realizăm spoturi video, digitale sau diferite campanii adversting“, ne povestește Alex.