Învață limba engleză de la liceeni și studenți

Mai mulți persoane de vârsta a III-a urmează un curs de învățare a limbii engleze, organizat de către Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene „Christian Tell”. Cursul este susținut de către voluntari, elevi și studenți, cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani, care le predau „învățăceilor” noțiunile de bază ale limbii engleze. Prima ședință s-a desfășurat în urmă cu două zile.

Dorel Dumitru Bodislav este un fost miner aflat acum la pensie. El își dorește să învețe limba engleză pentru a putea conversa cu un turist străin: „Eu am făcut doar rusă și franceza la școală. Limba engleză este de nivel internațional și se vorbește cam peste tot. Aș vrea să pot avea bazele pentru o convorbire atunci când te întâlnești cu un turist străin, având în vedere poziția județului Gorj și prezența operelor lui Brâncuși. Este pentru prima dată când particip la un astfel de curs. Copiii sunt foarte isteți și dezinvolți. Nu mă așteptam. Este un lucru bun pentru ei și cred că au șanse să devină cadre didactice”.

Ion Volintiru este din Tismana și are vârsta de 60 de ani. El este medic psiholog și dorește să deprindă limba engleză pentru că dorește să meargă în vizită la fiul său care lucrează ca medic într-un spital din Anglia: „Am dorit să învăț limba engleză pentru că am un băiat care este medic în Anglia și o să merg la el în vizită. Eu sunt psiholog de profesie și este posibil să am și o colaborare la spitalul unde activează și fiul meu. Nu am făcut engleză la școală. Mă bucur de această inițiativă și este lăudabilă. Limba engleză se vorbește cam peste tot. Este prima dată când particip la un asemenea curs”.

Liceenii, pe post de profesori pentru vârstnici

Ștefania Burlică, de 17 ani, elevă la Colegiul Național „Tudor Vladsimirecu” este unul dintre voluntarii care-i învață pe vârstnici limba engleză: „Fac voluntariat din toamnă la Bibliteca Județeană. Este o ipostază interesantă în care nu m-am aflat până acum și pot să experimentez cum se simte atunci când ești profesor și încerci să-i înveți pe ceilalți. Îmi este mult mai ușor pentru că știu ce îmi doresc eu de la un profesor pentru că mă lovesc de asta zi de zi. Este interesant că poți să oferi ceva celorlalți. Este interesant și amuzant să lucrezi cu persoanele mai în vârstă”.

Robert are 16 ani și este elev la Colegiul Național „Spiru Haret”. El își dorește să-i ajute pe cei din jurul său și chiar și-a dorit de mic să fie profesor: „Îmi place să lucrez în parteneriat cu alți elevi și prieteni. Îmi place să fac ceva să-i ajut pe ceilalți. Este prima dată când particip la un astfel de curs. De când eram mic îmi doream să văd cum este să fii profesor. La un moment dat îmi doream să devin profesor”.

40 de voluntari participă la cursul de învățare a limbii engleze

Cursul se desfășoară în lunile iulie și august, de luni până joi, timp de două ore. „Este al cincilea în care voluntarii Centrului Europe Direct Gorj și Bibliotecii Județene țin cursul de limba engleză pentru seniorii comunității. Din experiența anilor anteriori pot spune că s-au legat prietenii și a fost o relație fioarte frumoasă, ajungându-se la a-i înțelege pe cei de vârste diferite. Este un curs intensiv. Participă 40 de voluntari au optat pentru cursul de engleză din cei 209 care sunt înscriși în acest moment”, a spus Marinela Csolti, reprezentanta CED Gorj.