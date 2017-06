Lăutarii și cusătoarele din Cîlnic s-au întâlnit cu cercetătorii de la CJCPCT Gorj

În perioada 19-25 iunie, mai multe localități din Gorj sunt gazda Taberei de Cercetare Etnofolclorică derulată la inițiativa CJCPCT Gorj. Specialiștii Centrului vor merge la Ţicleni, Rovinari, Ciuperceni, Cîlnic, Godineşti, Teleşti. Miercuri, echipa de cercetători au fost la Cîlnic și au discutat cu trei cusătoare de ii și lucru manual și cu lăutari.

Scopul evenimentului cultural este acela de a proteja şi valorifica patrimoniului material al Gorjului şi realizarea unei Bănci de date şi valori reprezentative pentru judeţ. La Cîlnic, întâlnirea a avut loc la Căminul Cultural din centrul comunei, după care echipa de cercetare a vizitat Muzeul Satului, Centrul de Informare Turistică, dar și bisericile și celelalte monumente de pe raza comunei. La întâlnirea cu echipa de la CJCPCT Gorj au participat cusătoarele Ecaterina Vezure, 67 de ani, Maria Săpunaru, 61 de ani și Niculina Dragu, 62 de ani, dar și lăutarii-soliștii Aurelia Cimpoieru, Ion și Răzvan Olaru.

„M-am născut la Pinoasa și cos de mică. Prima ie am cusut-o când aveam 13 ani, iar pe următoarea la 14 ani. De-a lungul anilor am făcut ii, fețe de masă, cuverturi, macaturi, covoare alese și cam toate au fost pentru lada de zestre a fiicelor mele. Cu bucurie, vă spun că ele poartă aceste lucruri, iar pe altele le păstrează. Am două nurori și le-am dăruit și lor din ceea ce am lucrat. Îmi place mult să cos ii, modele sunt vechi, de la mama și unele de la bunica. Nu am participat la târguri de profil”, a spus cusătoarea Ecaterina Vezure. Maria Săpunaru lucrează lasetă de mai bine de 20 de ani. A lucrat în minerit și făcea naveta cu trenul când s-a apucat: „Mergeam cu trenul și vedeam cum ale mele colege lucrau. Fac lasetă de 20 de ani și îmi place mult. Se lucrează foarte greu, căci sunt de făcut cam cinci procedee până termini o lasetă. Modele le iau din cărți, de la alte doamne. Am lucrat mileuri, fețe de masă, perdele din lasetă, sutiene, papuci, dantelă pentru bluze, depinde. Multe din lucrurile lucrate le-am dat fetei mele și nurorii. Le poartă, le au în casă”, a spus Maria Săpunaru.

Tabăra, eveniment cu tradiție

Obiectivele acestei tabere sunt: identificarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonei, cercetarea stadiului în care se află acestea; culegere folclor zonal-literar, muzical, coregrafice; cercetarea şi evaluarea stadiului în care se află creaţia interpretativă tradiţională: basm, poveste, snoavă, ghicitoare, legendă, oraţie, bocet, incantaţie, cântec, dans popular; identificarea meşteşugurilor păstrate şi practicate, cercetarea, evaluarea şi înregistrarea stadiului în care se află în acest moment. Echipa de cercetare este formată din Stelian Florescu, consilier artistic muzică, CJCPCT Gorj, director tabără; Pompiliu Ciolacu, referent antropologie, CJCPCT Gorj; Dan Popescu, sociolog, referent CJCPCT Gorj; Ion Popescu Brădiceni, antropolog, conf. univ. Universitatea ”Constantin Brâncuşi”; Daniela Gapşea, inspector cultural, CJCPCT Gorj; Raluca Săpun, referent, cultură populară, CJCPCT Gorj; Cristina Ciolacu, profesor Palatul Copiilor Târgu Jiu, artă populară; Vasile Ciora, coregraf, Ansamblul „Doina Gorjului”. Partenerii acestei tabere sunt Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, Primăriile şi Căminele culturale din zonele de cercetare.