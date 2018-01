Ministrul Carmen Dan, impresionată de gestul lui Gabriel! Băiatul din Gorj a primit o propunere de nerefuzat

La doar 11 ani, Gabriel Stan, elev în clasa a V-a la Şcoala Generală ,,Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu, a reuşit să strângă numai cuvinte de laudă. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a fost surprinsă plăcut atunci când a aflat că elevul de 11 ani a predat dirigintelui său un portofel plin cu bani şi carduri, cu rugămintea să îl ducă la poliţie pentru a fi înapoiat proprietarului de drept. Pentru a-l răsplăti pentru gestul făcut, aceasta i-a făcut o propunere de nerefuzat.

Gabriel a reuşit să o impresioneze profund pe Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, după ce, în urmă cu aproximativ o săptămână, elevul a dat dirigintelui portofelul găsit, pentru a-l duce la poliţie. Faptul că acesta nu s-a gândit nici măcar o secundă să păstreze bunul găsit i-a impresionat pe mai marii din MAI. Ştiind că îşi doreşte să fie poliţist, oamenii legii i-au făcut o surpriză pe măsura faptelor sale. Pe 1 iunie, de ziua copilului, Gabriel este aşteptat la Ministerul Afacerilor Interne pentru a-i vedea pe toţi cei care lucrează acolo.

„O lecție valoroasă! Am văzut de curând un moment emoționant, o lecție de corectitudine și de atitudine civică din partea unui copil de numai 11 ani. Gabriel a înapoiat un portofel cu bani găsit pe stradă, oferind colegilor săi un valoros exemplu de comportament. Am vrut ca gestul tânărului erou să nu treacă neobservat în comunitatea din care face parte și am decis să-i trimit o diplomă de felicitare care să-i aducă mereu aminte de acest moment fericit. Bucuria mea a fost dublată de dorința lui de a deveni polițist. Pentru mine, Gabriel, ești deja polițist! Te-au calificat onestitatea și prezența de spirit. Mi-aș dori ca și alți tineri, asemenea lui, să opteze, atunci când vor crește mari, pentru meseria de polițist! Îl aștept pe Gabriel pe 1 iunie la Ministerul Afacerilor Interne să ne viziteze și să-i vadă pe polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră sau pompieri la ei acasă”, este mesajul postat de Carmen Dan, pe Facebook.

Reprezentanţii IPJ Gorj i-au înmânat elevului şi o diplomă

,,Gabriel, eşti un copil frumos, la fel de frumos precum gestul pe care l-ai făcut. În fiecare an un copil este invitat să fie ministru pentru o zi. În 2018 aş fi deosebit de încântată să îţi ofer ţie această ocazie, sperând că vei accepta”, a fost mesajul transmis de ministrul de interne, prin intermediul poliţiştilor gorjeni.

Bineînţeles că propunerea făcută a fost primită cu multă emoţie de către Gabriel. ,,Da, am acceptat propunerea. Este un lucru foarte mare pentru mine”, a declarat Gabriel. Acesta a povestit că, atunci când a găsit portofelul, nu s-a gândit nici măcar să îl deschidă. A ştiut din prima clipă ce avea de făcut. ,,Majoritatea copiilor se gândesc ce să îşi cumpere atunci când găsesc o sumă de bani. Gabriel deja a făcut un pas important şi acest pas îl recomandă spre meseria de poliţist” a precizat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.