Mitropolitul Irineu, despre cazurile de imoralitate la unii preoți: „Vom lua măsuri!”

ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei și Arhiepiscop al Craiovei, a acordat un interviu AGERPRES în care vorbește despre transformările care au avut loc la nivelul Mitropoliei Olteniei în cei nouă ani de când a fost instalat în scaunul mitropolitan, despre provocările și problemele cu care se confruntă Biserica în prezent, cum ar fi dezbaterea privind impozitarea, acuzațiile de corupție sau imoralitate la adresa unor reprezentanți, dar și despre modul în care ar trebui transmis mesajul acesteia.

Mitropolitul Olteniei a vorbit în interviu și despre nevoia de ”curățenie” în viața internă a Bisericii, pentru a avea “o voce puternică și curată” care să transmită mesajul Evangheliilor printr-o “comunicare cu adevărat pozitivă”. „Ceea ce spun eu acum este o dorință, dar trebuie să fie și un fapt. Cum spun unii: iadul este pardosit cu bune intenții, dar trebuie făcut ceva, pentru că societatea are nevoie de o curățire morală și e bine ca oamenii care nu pot să se abțină de la anumite lucruri să treacă pe planul al doilea, pentru că așa este și la război: cei răniți sunt scoși din câmpul de luptă, nu îi ții pe câmpul de luptă, ci sunt duși în spatele frontului”, a spus ÎPS Irineu. Întrebat despre recentele cazuri de imoralitate la unii preoți, mitropolitul Olteniei afirmă că este convins că în întrunirile ulterioare de la nivelul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) se vor lua măsurile necesare pentru îndepărtarea acestor persoane, dar și pentru prezentarea publică a scuzelor de rigoare. Referitor la impozitarea veniturilor Bisericii, ÎPS Irineu consideră că aceia care lansează astfel de teme în dezbaterea publică nu sunt economiști și finanțiști adevărați și că ideea de impozitare a ”nimicului”, a lumânărilor vândute de biserici, “este o tendință înșelătoare, fățarnică și ipocrită”. „(…) în această perioadă de timp am încercat, atât cât este cu putință unui om, să realizez aceste deziderate ale comunității, ale Bisericii și împlinirile au fost, într-o oarecare măsură mulțumitoare, pentru că în toate domeniile am împlinit câte ceva: că este vorba de zidiri de biserici, că este vorba de pictări de biserici, de restaurări de biserici, de monumente istorice, că este vorba de școli, de locuri de asistență socială, medicală, pedagogică, de mănăstiri, de parohii, toate acestea formează un spectru larg de aplicare și de interes pentru viața noastră de zi cu zi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, aș spune că din toate acestea am împlinit câte ceva și ne bucurăm în mare parte de acestea realizări, întrucât și partea care a mai rămas de făcut ne trage spre o reflecție mai adâncă. Deci mai sunt și alte lucruri de făcut, și alte probleme de rezolvat, administrative, pedagogice, sociale. Viața bisericească este o viață amplă, nu se poate mărgini niciodată la ceva anume, ci trebuie să cuprindă un tot, fără acest tot nu putem niciodată să fim bucuroși și mulțumiți, întrucât dacă am lăsat o parte, acea parte suferă și nu putem nedreptăți ceva, motiv pentru care ne sârguim cu toții, și preoți, și credincioși, și călugări și călugărițe ca să realizăm această plinătate a trupului tainic al Mântuitorului Hristos”, a declarat Mitropolitul Olteniei.

Întrebat despre altă problemă de imagine a Bisericii și anume prezentarea unor cazuri de imoralitate în rândul unor reprezentanți Mitropolitul Irineu a răspuns: „Nu numai să se dea la o parte, dar este datoria noastră să cărăm răniții pe targă. Este foarte important. Cred că în întrunirile noastre ulterioare vom lua măsurile necesare să reglementăm aceste lucruri și cu scuzele de rigoare, adică trebuie să spunem: ”iertați-ne, fraților, că uite și la noi se mai întâmplă așa ceva””.