O familie din Sibiu, cu un copil minor, dormea în gara din Târgu-Jiu! Primăria le-a oferit hrană și ceai!

Autoritățile locale din municipiul Târgu-Jiu au realizat o acțiune umanitară duminică! Viceprimarul Aurel Popescu a mers alături de câțiva polițiști locali pentru a oferi oamenilor străzii caserole cu hrană, dar și ceai cald. Printre cele aproximativ 15 persoane depistate în zona Pieței Mari și în gara orașului, se află o familie din Sibiu. Aceștia nu au casă și dorm, alături de copilul lor, în gara Târgu-Jiu.

Sărmanii au primit hrană și ceai cald, iar apoi au purtat discuții cu autoritățile pentru a fi primiți la adăpostul social „Casa Iris”, unde pot să locuiească timp de trei luni și, eventual, să își găsească un job pentru ca ulterior să se întrețină. Familia din Sibiu se află de ceva vreme la Târgu-Jiu, oamenii precizând că au lucrat la o fermă, însă nici măcar nu au mai primit banii pentru munca depusă, iar acum, în plină iarnă, au rămas pe drumuri. „Nu putem rămâne nepăsători față de oamenii fără adăpost, mai ales acum când este foarte frig afară. Am mers împreună cu colegii de la Poliția Locală în gară, autogară şi în zona Pieții Centrale ca să-i preluăm pe cei nevoiaşi şi să-i ducem la Casa Iris, adăpostul primăriei pentru oamenii străzii. Din experiențele anterioare ştiam că nu vor merge acolo, aşa că am plecat pregătiți cu pachete cu hrană caldă. Am găsit 15 oameni din Gorj şi din țară, care s-au bucurat să vadă că nu au fost uitați de semenii lor. În gară era şi o familie cu un copil, venită din Sibiu, care rămasă fără casă s-a văzut nevoită să ia calea pribegiei. Este realitatea cu care ne confruntăm şi pentru care încercăm să găsim soluții”, a declarat Aurel Popescu, viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Târgu-Jiu.

Printre cele 15 persoane care au beneficiat de acțiunea umanitară a Primăriei Târgu-Jiu se află doi minori. Sărmanii au primit supă caldă, varză și chiftele, dar și ceai cald.