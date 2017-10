O mamă din Stejari, despărțită de cei trei copii! Femeia a fost reclamată la DGASPC Gorj că și-a agresat fata cu o paletă de covoare

În urmă cu o lună, poliția din Stejari și DGASPC Gorj erau anunțate că o mamă și-a agresat fiica cu bătătorul de covoare. La scurt timp după sesizare, mama – femeie simplă, de la țară, fără prea multă școală- și-a pierdut cei trei copii și riscă, acum, să fie decăzută din drepturi. Ea regretă că și-a ieșit „din pepeni” și și-a bătut copila și tot ce își dorește este să fie împreună cu cei trei minori. Decizia va fi luată de DGASPC și de către instanța de judecată. Trebuie amintit și faptul că, în primăvara anului trecut, o târgujiancă, medic stomatolog din cadrul MAI, și-a bătut copilul olimpic, care a avut nevoie de cinci zile de îngrijiri medicale, dar specialiștii DGASPC au ajuns la concluzia că elevul se poate întoarce în sânul familiei.

Carmen Drăgoi, din comuna Stejari, are 32 de ani și este mama a trei copii: două fete de 9 și 13 ani și un băiat de un an și patru luni. De o lună de zile, femeia trăiește cu grija că nu își va mai vedea copiii acasă, căci, într-un moment regretat de ea, și-a bătut fiica de 9 ani cu un bătător de covoare. Vecinii au auzit-o țipând pe copilă și au chemat Poliția și Ambulanța. Fata și mama au fost duse la Spitalul Cărbunești, iar acolo medicii au internat-o pe cea mică. Avea urme pe spate și mâini și o mică lovitură la cap. După incident, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj au despărțit-o pe mamă de cei trei minori. Iată povestea acelei zile spusă de mamă: „Fiica mea este agitată și neascultătoare, mereu face tâmpenii și nu mă ascultă. Pe 4 septembrie eu aveam treabă prin curte-acum locuim în fosta Grădiniță din Stejari, din grija domnului primar- și băiețelul era cu fetele. La un moment dat, Ana s-a închis în cameră cu Mihăiță, care nu are decât un an și patru luni. Am bătut la ușă, am strigat-o să deschidă ușa, nimic. Copilul plângea, apoi, nu s-a mai auzit nimic. Ana nu a vrut să îmi deschidă. Când am reușit să deschid ușa, Mihăiță era aproape să bage mâna în priză și atunci m-am enervat rău pe fată. Îmi imaginasem deja că băiatul pățise ceva, putea să îi facă rău. M-am speriat teribil. Aveam în mână un bătător de covoare de plastic și am bătut-o cu el. Nu trebuia să o bat. Nu am mai bătut-o niciodată. Le mai dau câte o palmă, când nu sunt potolite, ca orice părinte. Îmi pare rău că am bătut-o, dar eram speriată de ce ar putea păți copilașul. (…) Vecinii au chemat Poliția și Salvarea. Am mers la spital, fata avea urme pe corp, unde o lovisem se învinețise. Au internat-o. Avea doar vânătăi, nu i-am spart capul sau să o rănesc rău. Nici nu știu cum să vă spun cât de rău îmi pare. (…) Cei de la Direcție mi-au luat toți copiii. Fetele sunt la Centru la Cărbunești, le vizitez, dar pe Mihăiță nu l-am mai văzut de atunci. Mi-e greu fără ei și vreau să mi-i dea, să vină copiii acasă. Și fetele vor să vină acasă. Regret ce am făcut, nu voi mai face. (…) Eu nu beau, nu știu de vi s-a spus asta. Da, este adevărat că, în trecut, am avut ceva neînțelegeri cu soțul meu, avea treabă cu mine, nu cu fetele. Am plecat de acasă la Centru la Cărbunești, dar acum suntem bine. S-au schimbat lucrurile”, spune Carmen Drăgoi din Stejari.

„Fata are carențe în educație și e mai agitată”

Cele două fete minore ale lui Carmen Drăgoi sunt acum internate la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu-Cărbunești, fiind eleve la Școala „George Uscătescu” din oraș. Mama le vizitează, iar acest lucru a fost confirmat și de conducerea Complexului. În trecut nu au mai existat sesizări legate de posibile agresiuni asupra copiilor. „Ce pot eu să vă spun este că pe 4 septembrie, pe fondul consumului de alcool, o fetiță de 9 ani a fost agresată de mama ei. Fata a fost dusă la spital, internată câteva zile la Pediatrie, apoi cei trei copii au fost luați din familie. Fetele minore sunt la Complexul nostru, iar băiețelul la un asistent maternal. La fetițe a venit de două ori să le vadă, pe băiețel, legal, îl poate vedea, o dată pe lună. Fata bătută este adevărat că are carențe în educație și este agitată, mai indisciplinată, a fost văzută și de un medic psiholog. Ea și ceilalți copii și mama au fost rezidenți la noi șase luni, octombrie 2016-aprilie 2017 și apoi au mers să locuiască într-o fostă grădiniță pusă la dispoziția lor de primarul din Stejari. (…) Poliția Stejari a fost sesizată atunci, dar date despre anchetă vă pot oferi cei de la DGASPC. Pe perioada anchetei, copiii rămân la noi, DGASPC va face o evaluare, iar instanța decide ce se va întâmpla după. (…) Fetele sunt în regulă acum, nu au comportamentul schimbat față de perioada anterioară. Copila a avut și un traumatism cranian minor”, a declarat Melania Toader-Pasti, șefa Complexului de Servicii Comunitare Cărbunești.

Alt caz de agresiune

În primăvara acestui an, un alt caz asemănător ținea ocupată mass media. Un medic din cadrul MAI și-a bătut fiul olimpic, agresiunea având loc în scara unui bloc, iar din spusele vecinilor, nu era prima. Între poveștile celor două mame sunt câteva similarități, dar și multe deosebiri ce nu pot fi ignorate. În primul caz (asemănări): ambele și-au bătut copiii, care au avut nevoie de îngrijiri medicale, inițial, ambele au rămas fără copii și au fost „luate” în vizor de poliție și DGASPC. Și cam atât, căci, în cazul mamei de la Târgu-Jiu, medic al MAI, specialiștii Direcției au ajuns la concluzia că olimpicului bătut îi este mai bine alături de familie. La Stejari, nici după o lună, copiii nu au fost lăsați să revină în familie. Carmen Drăgoi, mama din Stejari, susține că nu a fost consiliată psihologic încă, deși au trecut săptămâni de la incident. Și nici nu a fost chemată la DGASPC să explice ce s-a întâmplat atunci și de ce și-a bătut fiica. Iată ce spun cei de la DGASPC despre cazuri: „Am înțeles că acești copii de la Stejari sunt micuți, propunerea noastră către instanță va fi plasarea în plasament a copiilor. (…) Legat de cazul de la Târgu-Jiu: nu știu cum s-a soluționat dosarul de la Poliție, noi nu am fost informați. Instanța a dispus revenirea în familie, acolo noi am propus ca, copilul să rămână în familie. El nu a vrut sub nicio formă să plece din familie. Și el și mama au fost consiliați, am înțeles că băiatul are o relație mai bună cu mama sa. Nu am mai primit nicio sesizare legat de alte probleme, ca urmare. (…) Mama, cât a fost la Complexul din Cărbunești a fost consiliată și ajutată. După eveniment, nu știu să vă spun cu exactitate”, a spus Corina Drăgan, purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj.