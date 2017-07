O mămică din Novaci, foarte talentată, croșetează lucruri minunate! Clienții o laudă de fiecare dată

Este mama a trei copii frumoși, iar creșterea și educarea lor îi ocupă aproape tot timpul. Cu toate acestea, principala pasiune a Nicoletei Toma, din Novaci, este croșetatul, iar clientele sale spun că tânăra mămică este foarte pricepută. Cele care îi poartă creațiile sunt încântate de rochiile, bluzele sau încălțămintea comandată! Planul de viitor al tinerei este deschiderea unui mic magazin cu produsele sale hand-made.

Nicoleta Toma are 33 de ani și a copilărit la Țicleni, acolo unde a și absolvit liceul. Și-a întâlnit jumătatea cu mai bine de zece ani în urmă și s-au mutat la noua lor casă din orașul Novaci. Nicoleta și soțul său au împreună trei copii minunați, iar creșterea și educarea lor îi ocupă mai tot timpul tinerei și dedicatei mămici. „Sunt căsătorită de 10 ani, am o familie frumoasă și fericită. Sunt mândră de copiii mei, am un băiat și două fete cuminți! Nu sunt angajată, nici nu aș putea să lucrez! Copiii îmi ocupă aproape tot timpul… În timpul liber, ce-i drept, puținul timp liber pe care îl am, croșetez!”, a declarat Nicoleta Toma din Novaci. Crescută într-o familie în care femeile făceau lucrul manual cu mult drag, Nicoleta a învățat să lucreze de mică. Serios s-a apucat de treabă după ce au mai crescut copilașii și spune că a croșeta este una dintre relaxările preferate! Lucrează când poate, își împarte timpul în așa fel încât să nu treacă prea mult fără a mai lucra ceva. Creațiile sale sunt apreciate de cele care le văd, le poartă. Încet încet, ceea ce părea a fi doar pasiune s-a transformat în micuță afacere. Nicoleta are o pagină de facebook unde își promovează lucrurile și unde posibilele cliente văd ceea ce iese din mâinile mămicii! „În momentul în care am început să croșetez, mulți prieteni au apreciat munca mea! Nu îmi venea să cred cum mă lăudau. Atunci am început să primesc și câte o comandă. Îmi place foarte tare ce fac, mă inspir de pe internet și orice aș lucra, o fac cu mare-mare drag. Pe viitor aș vrea să îmi deschid un mic magazin cu produse handmade, la Novaci. Îmi place tot ce ține de croșetat, din păcate pentru mine nu am reușit să croșetez nimic. Am făcut pentru prietene, rude, alte cliente, pentru adulți, copii etc”, a spus Nicoleta Toma.

Lucrează și încălțăminte

Inspirându-se din mediul online, Nicoleta a aflat multe informații despre încălțăminte, așa că s-a apucat să croșeteze și sandale, pantofi casual etc. Cu emoții, a început cu pantofi lejeri, de vară, răcoroși și au ieșit foarte bine! A croșetat pentru mătușa sa din Țicleni, aceasta spunând că perechea primită cadou de la nepoată este minunată! „La fiecare pereche de încălțăminte zic: asta e pentru mine, dar imediat ce o termin o vrea altcineva! Am o rochie începută de 6 luni, pentru mine și nu reușesc să o termin, căci întotdeauna am alte comenzi. Consider că dacă îți place ceea ce faci, nimic nu este greu! Realizez aproape orice, inclusiv brățări din mărgeluțe, îmi place orice provocare și o accept cu drag”, a spus tânăra. O puteți găsi pe facebook căutând „Crosetate Nicoleta”- https://www.facebook.com/pg/crosetatenicoleta/photos/?ref=page_internal