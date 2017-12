O sută de cadouri pentru elevii de la Târgu Cărbunești și Liceul de Arte

Clubul Rotary Târgu Jiu a reușit să aducă zâmbetul pe fețele a 100 de elevi din școlile din municipiu. „A devenit o tradiție ca, înaintea sărbătorilor de iarnă, Clubul Rotary din Târgu Jiu să dăruiască bucurie. Anul acesta am hotărât să mergem în școli pentru a aduce zâmbete copiilor. Am pregătit 100 de pachete de sărbătoare pentru copii, cu multe dulciuri, dar și cu jucări, a spus Ștefan Ghimiș, președintele Rotary Târgu Jiu.

Unde au ajuns cadourile

Cadourile a ajuns la elevi de la Liceuul de Arte Târgu Jiu și Școala Gimnazială din Ștefănești-Targu Carbunești. „Luni 18 decembrie am fost la Liceul de Arte din Târgu Jiu oferind pachete cu dulciuri celor mai mici și talentați copii de la această școală. Miercuri 20 decembrie am fost la Scoala Generala din Ștefănești-Targu Carbunești impreună cu un Mos Crăciun darnic, ce a pregătit tuturor copiilor ce învață acolo cadouri. Copii au fost cuminți, au sustinut o frumoasă serbare de sfârsit de an și au primit cu bucurie cadourile oferite. Am încercat și în acest sfârșit de an să aducem bucurie în sufletul copiilor. Suntem convinși că fiecare bucurie pe care o putem aduce copiilor ne va face viața mai frumoasă”, a declarat Stefan Ghimiși – președintele Clubului Rotary din Targu Jiu.