Oficiali din China, prezenți la expoziția de la Muzeul Județean Gorj

Vernisajul expoziție „Monede chinezești – O istorie de 3.000 de ani. Frumusețile Chinei”, găzduită de Muzeul Județean Gorj în perioada 12 octombrie – 12 noiembrie, s-a bucurat de participarea oficialilor din partea Ambasadei Republicii Populare Chineze la București și a reprezentanților administrației locale din Gorj. La vernisaj au luat parte și elevi ai Liceului de Artă din Târgu-Jiu.

Din delegația Ambasadei Chinei la București, prezenți la evenimentul de joi de la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj au fost prezenți Yan Jianwu, consilierul cultural al Ambasadei Chinei din București, Jin Hongyue, directorul Centrului Cultural Chinez din București și Tan Mi, secretar al Centrului Cultural Chinez din București. „Expozițiile pe care le vernisăm sunt rezultatul unor eforturi comune între Ambasada Republicii Chineze, a Consiliului Județean Gorj și a Muzeului Județean Gorj. Nu este prima expoziție în colaborare cu o ambasadă, căci am mai colaborat cu Ambasadele Mexicului, Poloniei și SUA!”, a spus Dumitru Hortopan, directorul Muzeului Gorj. „Vreau să mulțumesc Muzeului Județean Gorj pentru realizarea acestei expoziții. China are o istorie foarte bogată, milenară și sper ac prin această expoziție vă putem ajuta să faceți un mic pas în cunoașterea civilizației țării noastre. Schimburile culturale sunt o punte pentru stabilirea unor relații strânse și sperăm că prin colaborările noastre cu Muzeul să contribuim la cunoașterea dintre popoarele noastre”, a spus Yan Jianwu, consilierul cultural al Ambasadei Chinei din București, aflat în România, ca diplomat, de 25 de ani.

Despre expoziție: „Inedită și interesantă”

Expoziția „Monede chinezești – O istorie de 3000 de ani” conține 51 de panouri ce ilustrează îndelungata istorie a monedelor chinezești, din Neolitic, atunci când erau folosite cochiliile cowry, până în secolul XX. Acest ansamblu expozițional se vrea o evocare a schimbărilor istorice, economice, sociale și culturale ce au avut loc în China de-a lungul timpului. Se pot identifica trei etape principale în evoluția monedelor chinezești. Replici ale acestora vor fi prezentate cronologic în expoziția de la Muzeul Județean Gorj, astfel: 1. Monede antice de la apariția lor și până în perioada dinastiei Qing; 2. Monede chinezești de la sfârșitul dinastiei Qing până în timpurile moderne; 3. Monede chinezești din perioada modernă. De asemenea, expoziția de fotografie „Frumusețile Chinei” este o expoziție ce cuprinde 60 de imagini de o calitate extraordinară ce surprind peisaje, obiceiuri tradiționale, orașe, precum și instantanee ale vieții cotidiene din China. Nu lipsesc imagini cu simbolurile Chinei, precum: Marele Zid Chinezesc, Ursul Panda, Armata de Teracotă, ceaiul verde, etc. La vernisaj au participat și zeci de elevi ai liceului de Arte din Târgu-Jiu: „Am stat atent și am analizat monedele, foarte interesante. Inedit și interesant! Este o mică parte din istoria Chine aici, care este o țară extraordinară. Milenii de istorie nu aveau cum să fie cuprinse într-o expoziție, însă m-am bucurat mult că am putut să vin”, a spus un elev.