Pachete cu alimente pentru 50 de familii nevoiașe din Târgu-Jiu

50 de familii fără posibilități materiale din municipiul Târgu-Jiu au primit, la sfârșitul săptămânii trecute, din partea primăriei, pachete cu alimente de bază pentru masa de Crăciun.

Cele 50 de familii au primit, pe lângă coșul au alimente tradiționale mesei de Crăciun, și câte un brăduț împodobit. Copiii s-au bucurat de surpriza făcută de cei de la Primăria Târgu-Jiu. Direcția Publică de Protecție Socială din subordinea primăriei a selectat familiile care se încadrau cerințelor legii. Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu-Jiu, a fost mesagerul Primăriei și a mers la două bătrâne din cartierul Bârsești, care au probleme de sănătate. Una dintre femei prezintă grad de handicap II și are în îngrijire o mătușă de 90 de ani, imobilizată la pat. Cele două femei trăiesc cu o pensie de doar 270 de lei. Pachetele oferite au valoarea de 168 de lei fiecare, în total de la bugetul local fiind alocată suma de 8.400 de lei. Pachetele conțin carne, produse tradiționale pentru masa de Crăciun, cozonac și bomboane de pom. „Primăria a avut grijă ca aceste familii să se bucure alături de cei dragi de aceste pachete. Pachetele conțin alimente tradiționale. Este foarte important pentru aceste persoane să simtă spiritul sărbătorilor de iarnă. Le dorim tot boinele din lume! Ne bucurăm să îi știm bucuroși și liniștiți, căci dânsșii au cu adevărat nevoie de sprijinul nostru, al tuturor”, a spus Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu-Jiu. Darurile de la Primăria Târgu-Jiu au ajuns și la Ioana Cârciu, de 55 de ani. Femeia are un handicap locomotor și se deplasează foarte greu, ajutată de un cadru de mers. „Este o bucurie pentru noi, căci nu avem bani ca să ne luăm ce ne tebuie pentru masa de Crăciun. Și anul trecut am primit. Mătușa se bucură mult de darurile primite. Și eu!”, a spus Ioana Cârciu, una dintre beneficiarele programului.