Pentru Andrei Militaru a munci înseamnă a se DISTRA! Vezi cum își câștigă banii tânărul

Andrei Militaru are 21 de ani și, alături de câțiva prieteni, a înființat proiectul „Ora 3”-realizau filmulețe amuzante și le postau pe internet, iar de ceva vreme este administrator al AppLine, o aplicație pentru telefonul mobil și PC, care are deja utilizatori. Andrei și echipa sa își doresc, ca prin aplicația dezvoltată, să reușească să conecteze oamenii între ei! Au realizat chiar și primul spot publicitar al aplicației.

De mic, Andrei Militaru a fost pasionat de calculatoare, jocuri video și design graphic. Acum, la 21 de ani, băiatul își câștigă existența și se distrează în același timp. Lucrează în programe de editare, cu seriozitate şi astfel a evoluat. Când era la liceu a realizat website-ul Colegiului Tehnic Nr. 2. În 2014 a avut o colaborare cu EA GAMES, proiect în care adolescentul s-a implicat foarte mult. „Dawngate se numea jocul respectiv. Eu am avut rolul de Marketing Graphic Designer și bannerele mele au fost publicate în întreaga lume!”, își amintește gorjeanul. În 2015, Andrei Militaru a participat la un eveniment în SUA și a câștigat proiectul pentru crearea logoului de la acel eveniment, Mother’s Day Classic III, este al 2-lea proiect pentru cei din State care au fost foarte multumiți de rezultatele gorjeanului. „Am fost Administrator și Web Designer/ Graphic Designer la Rinascenti.ro, este un magazin de pantofi online. Am adunat experiență în domeniu. Tot în 2015 am devenit Web Designer la Appline.ro. Prin abordarea celor învăţate de la Magnus (Fondator VivaMedia Group) am reuşit să mă îmbunătăţesc în materie de Graphic. Acesta este cel mai bun exemplu de succes-APPLINE.RO. Aici sunt Graphic Designer din 2015”, a spus Andrei Militaru.

Proiect de viitor

Acum proiectul AppLine prinde din ce în ce mai mult avânt! Tinerii au început deja să folosească această aplicație. „Încercăm să aducem cât mai mulți utilizatori pe aplicația noastră care este și pentru calculator și pentru telefonul mobil, fiind responsive. Acesta este primul spot publicitar făcut pentru AppLine până acum, ne dorim ca acesta să nu fie ultimul. Ideea este în felul următor: noi ne dorim să conectăm oamenii între ei și să-i facem fericiți! Am realizat și primul spot publicitar și vor urma altele. În video-ul realizat pentru AppLine apare Otilia Gaal și cu mine. Cameraman a fost Kadar Florin, scenariul l-a compus Adriana Brizan, iar edit-scenariu și edit-video am fost eu! Proiectul Appline este unul amplu, dezvoltat încă din 2015”, a declarat Andrei Militaru.