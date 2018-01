Producătorii de tomate primesc și anul acesta cei 3.000 de euro

Producătorii agricoli care cultivă tomate în sere și solarii au posibilitatea să primească cei 3.000 de euro și anul acesta. Aproape 30 de cereri pentru înscrierea în acest programul guvernamental au ajuns deja la Direcția Județeană pentru Agricultură Gorj, iar specialiștii spun că înscrierile pentru primul ciclu se pot face până în primăvară.

Micii producători de tomate sunt sprijiniți de guvernanți și în 2018 cu echivalentul a 3.000 de euro. Pentru a intra în posesia banilor, doritorii trebuie să respecte condițiile impuse de oficialii din Ministerul Agriculturii, printre care să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1.000 mp, să obțină o producție de minim 2 kg de tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minim 2.000 kg, respectiv să valorifice producția în perioadele ianuarie-mai, inclusiv, și noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

„Majoritatea producătorilor au apreciat acest program”

Șeful Direcției Județene pentru Agricultură spune că producătorii au fost mulțumiți de felul cum a decurs programul anul trecut, iar cei mai mulți dintre ei s-au înscris și pentru acest an. „În legătură cu ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate, atât în sere, cât și în solarii, la nivelul Direcției pentru Agricultură Gorj și au depus dosarele până acum un număr de 28 de producători agricoli. Pot să producă atât în ciclul I, cât și în ciclul II cele două tone de tomate pentru a încasa echivalentul a 3.000 de euro. În comparație, anul trecut am avut înscriși 41 de producători agricoli la ambele cicluri. Suntem mulțumiți, pentru că au trecut doar tei săptămâni de când a demarat al doilea an în care se derulează acest program de susținere a tomatelor. Majoritatea producătorilor agricoli au apreciat acest program. Din cei 28 care s-au prezentat, 25 s-au înscris și anul trecut. Înscrierea se poate face în permanență pentru ambele cicluri și a început pe 4 ianuarie. Producătorii se pot înscrie până la plantarea în ciclul I, când un inspector va pleca pe teren să verifice plantările. Practic, până la jumătatea lunii martie, când încep plantările în solarii, cei care vor să se înscrie în ciclul I pot să o facă”, a explicat Dan Tănăsescu, directorul Direcției Pentru Agricultură Gorj.