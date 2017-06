Promovarea patrimoniului cultural la Festivalul RomânIA Autentică – Infinity of the Bird in Space

“Duceţi-vă la noi, în România, să vedeţi oamenii, costumele, locurile (spaţiul românesc). Duceţi-vă să vedeţi ceea ce am putut să realizez eu, la Târgu-Jiu!” (Constantin Brâncuşi)

Drumul cunoașterii operei și filosofiei lui Constantin Brâncuși continuă pentru membrii echipei Infinity of the Bird in Space. În faţa operelor lui Constantin Brâncuși, învăluite în mister timp de zeci de ani, se formează însăși identitatea noastră, care transcende granițele naționale… De fapt, transcende orice formă de clivaje, reducând decalajele de percepție în raport cu “ceilalţi”, prin faptul că se exprimă printr-un limbaj universal, la deslușirea căruia oricine poate fi inițiat.

Chiar dacă, din păcate, promovarea lui Constantin Brâncuși și asumarea în mod explicit ca parte integrată a identității noastre, rămâne în continuare deficitară, mesajul pe care elevii de la Colegiul Tehnic Motru doresc să-l transmită prin intermediul proiectului Euroscola constă în influența marelui sculptor în formarea identității și spiritului european. Într-o lume marcată de puternice conflicte și amenințări la adresa securității, proiectarea viitorului construcției europene nu poate neglija importanţa marilor valori în formarea ethosului european. Brâncuși, Delacroix, Rousseau, Kant, Schuman sau Adenauer sunt doar câțiva dintre cei care au fondat valorile și principiile europene, redate prin artă, filosofie sau politică, contribuind la formarea fiecăruia dintre noi. Acest mesaj a fost împărtășit de membrii echipei Infinity of the Bird in Space cu ocazia participării la evenimentele destinate promovării operei lui Constantin Brâncuși, care au avut loc în data de 24 iunie, la Târgu-Jiu şi Hobiţa. Sărbătoarea Sânzienelor a debutat cu o horă care a înconjurat Coloana Infinitului, eveniment desfășurat pentru a sublinia importanţa solidarității membrilor comunității. Alături de formația Doina Gorjului și de participanții îmbrăcați în costume populare, elevii de la Colegiul Tehnic Motru s-au implicat în promovarea patrimoniului cultural. Ulterior, membrii echipei s-au deplasat la Hobiţa pentru a vizita Casa Memorială a lui Constantin Brâncuși, ocazie cu care și-au îmbogățit bagajul de cunoștințe cu privire la drumul pe care marele sculptor l-a urmat pentru a atinge Infinitul.

Spre surprinderea elevilor motreni, profesorii coordonatori le-au transmis faptul că fiecare dintre ei îl pot urma pe Brâncuși în momentul în care se dăruiesc în totalitate visurilor lor, din respect pentru ei înșiși și pentru cei din jurul lor. Dincolo de talentul de care a beneficiat Constantin Brâncuși, opera acestuia nu ar fi fost cu putință dacă nu ar fi înzestrat-o cu dragoste și sensibilitate, pentru că altfel nu ar fi stârnit emoția celor care i-au admirat și îi admiră în continuare operele. Articolul a apărut și pe platforma Europunkt. După experiența petrecută la Casa Memorială a marelui sculptor, membrii echipei Infinity of the Bird in Space s-au alăturat participanților la Festivalul RomânIA Autentică, aducând o mică contribuție la promovarea costumului popular. Ia românească a fost purtată de cei 10.000 de participanți ai evenimentului RomânIA Autentică care a avut loc la Iași, la Palatul Culturii, cât și la Hobiţa, acasă la Brâncuși, pentru a introduce ia în patrimonial UNESCO. Festivalul RomânIA Autentică a fost organizat de Asociația Națională a Antreprenorilor, Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Gorj, Primăria Târgu-Jiu, Consiliul și Primăria Primăria Peștișani, Flori de ie și partenerul principal Departamentul Centenar din cadrul Guvernului României. La eveniment au participat și primarul Municipiului Motru, Gigel Jianu, împreună cu directorul Casei de Cultură a Municipiului Motru, Daniel Popescu.

Vladimir Adrian Costea