Rareș Nectarie are nevoie de ajutor! Suferă de o CUMPLITĂ BOALĂ GENETICĂ rară

Blândețea pământului-asta spun părinții săi că înseamnă prenumele pe care i le-au ales. Rareș Nectarie Dina este fiul unei târgujience stabilită la Craiova. Gorjeanca este mama a doi băieți frumoși, pe care și i-a dorit enorm. Din păcate, la puțin timp după ce a adus pe lume gemenii, unul dintre ei-Rareș- a dat semne de boală. Acum, au mare nevoie de ajutor și orice sumă donată le va fi de folos! Trebuie să își ducă fiul la o clinică din Franța!

Viața cuplului Dina s-a schimbat total, la aflarea veștii că fiul lor este grav bolnav. Cei doi soți au simțit că le pică în cap cerul: Rareș suferă de o maladie rară, periculoasă și are nevoie de tratament urgent. Părinții copilașului au făcut apel către prieteni și cunoscuți, către toate persoanele care îi pot ajuta cu bani, căci nu își permit să achite singuri contravaloarea vizitelor la un spital din Franța. Iată povestea spusă chiar de familie și postată în mediul on-line: „…Mi-am dorit întotdeauna să fiu mamă și, după mulți ani de așteptare, Dumnezeu ne-a binecuvântat prin nașterea celor doi băieței, gemenii noștri. Nimic nu părea să ne umbrească fericirea, până când, în jurul vârstei de 6 luni, am observat că ceva nu este în regulă cu unul dintre copii. Nu mai evolua d.p.d.v. motor, (…) nu a stat niciodată în funduleț independent, nici în prezent nu o face. De atunci, a urmat un lung șir de investigații, în urma cărora am primit cea mai cruntă veste pentru un părinte: băiețelul nostru suferă de o cumplită boală genetică, extrem de rară, AMIOTROFIE SPINALĂ TIP 1. Este boala nr. 1 la decesul infantil și deteriorează neuronii motori din măduva spinării, atrofiind mușchii rând pe rând. În decembrie 2016, a fost aprobat, în SUA, primul tratament descoperit pentru această boală, numit SPINRAZA. A venit ca o minune de la Dumnezeu, în preajma Crăciunului. Șansa pt. Rareș Nectarie vine de la un spital din Franța, fiind singura țară din Europa care are autorizație de utilizare a medicamentului. I se vor face periodic injecții în coloană, fiind un tratament pentru restul vieții. Boala evoluează foarte repede și trebuie ajuns cât mai repede cu el la tratament. Va urma o perioada foarte grea, cu multe deplasări, spitalizări, kinetoterapie zilnic etc.”, a scris Adina Dina pe Facebook.

Conturile pentru donații

Toate persoanele care pot ajuta această familie, pot să doneze în conturile bancare de mai jos. Orice sumă le va fi de folos. Un copil are o șansă la viață dacă va fi ajutat!

BRD conturi pe numele mamei: DINA ELENA ADINA

Cont LEI:RO37BRDE170SV39720041700

Cont EURO: SWIFT:BRDEROBV

RO33BRDE170SV39720121700