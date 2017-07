Resfințire la Dobrița! Preot paroh: „Nu există ceva mai frumos decât de a te jertfi pentru Dumnezeu și a sluji oamenilor!”

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a fost oaspetele Parohie Dobrița, acolo unde a resfințit biserica. În prezenţa numeroşilor credincioşi, a reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi judeţene, ÎPS a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. „Aș putea spune că această lucrare de mare amploare a fost făcută doar din mila Lui Dumnezeu și a Maicii Sale! Am fost sprijiniți în timpul lucrărilor de Primăria Runcu, Obștea Plaiurile Dobriței și enoriașii din sat. Am mers la diverși oameni spre a le cere ajutorul și astfel din donații am reușit să restaurăm sfântul lăcaș. Am avut mereu sprijinul Maicii Domnului, mai ales că atunci când nu aveam cu ce plăti, ne rugam cu toții la Paraclisul Maicii Domnului, în fața Axioniței și în săptămâna ce urma, totul se îndeplinea. Am trăit adevărate minuni, am simțit puterea Maicii Domnului!”, a spus preotul paroh Vasile Adrian Mălăescu.

Credincioşii din Parohia Dobriţa, comuna Runcu, Protoieria Târgu Jiu Nord au participat duminica trecută la resfinţirea bisericii parohiale închinate Sfinţilor Apostoli Patru şi Pavel, după finalizarea amplelor lucrări de renovare şi restaurare începute în anul 2016. La ceas de aleasă sărbătoare, slujba de resfinţire şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de chiriarhul locului, ÎPS Părinte Mitropolit Irineu, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. După cum a reieşit din Actul de resfinţire, căruia i-a dat citire părintele protopop Marian Mărăcine, de la Protoieria Târgu Jiu Nord, Biserica „Sfinţii Apostoli” din Dobriţa a fost ridicată pe locul unei biserici mai vechi din lemn, între anii 1904 – 1907, de către vrednicul de pomenire preot Grigore Popescu, împreună cu mai multe familii de enoriaşi, iar la împlinirea a 100 de ani de la târnosire, biserica este resfinţită ca urmare a finalizării lucrărilor de renovare şi înfrumuseţare efectuate de enoriaşii parohiei, în frunte cu preotul paroh Mălăescu Vasile Adrian, cu sprijinul autorităţilor publice locale.

„Restaurarea oficială a început în 2016, interior și exterior, pictura fiind realizată din nou. În anii trecuți s-au mai făcut lucrări: altarul de vară și cancelaria care au fost sfințite de către ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei pe 16 noiembrie 2014, de ziua de naștere a Înaltpreasfinției Sale! Biserica a primit în dar la sfințire încă un hram: Pogorârea Sfântului Duh pe lângă cel dintâi Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Când am început această lucrare nu am avut nici un leu, nici măcar pentru deviz care era gata. Și apoi Dumnezeu a început să îș arate slava Sa, trimițând oameni cu suflet mare să mă sprijine. Aș putea spune că această lucrare de mare amploare a fost făcută doar din mila Lui Dumnezeu și a Maicii Sale! Am fost sprijiniți în timpul lucrărilor de Primăria Runcu, Obștea Plaiurile Dobriței și enoriașii din sat. Am mers la diverși oameni spre a le cere ajutorul și astfel din donații am reușit să restaurăm sfântul lăcaș. Am avut mereu sprijinul Maicii Domnului, mai ales că atunci când nu aveam cu ce plăti, ne rugam cu toții la Paraclisul Maicii Domnului, în fața Axioniței și în săptămâna ce urma, totul se îndeplinea. Am trăit adevărate minuni, am simțit puterea Maicii Domnului! Costurile lucrării au fost mari, iar noi nu aveam nimic! Dumnezeu e mare și cred că nu există ceva mai frumos decât de a te jertfi pentru Dumnezeu și a sluji oamenilor! De ar fi să mă nasc din nou, tot preot m-aș face. Dumnezeu iubește lumea, Maica Domnului iubește lumea, Sfinții iubesc lumea”, a declarat, pentru Revista Cult-ura, preotul paroh Vasile Adrian Mălăescu. Mitropolitul Olteniei i-a felicitat pe toţi cei care s-au ostenit la realizarea acestei sfinte lucrări şi s-a rugat Bunului Dumnezeu să le răsplătească însutit şi înmiit din darurile Sale cele bogate. De altfel, pentru împlicarea deosebită în lucrarea de renovare şi înfrumuseţare a sfântului locaş, preotul paroh Vasile Adrian Mălăescu a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor, iar mai multe persoane au primit Gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei.