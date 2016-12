Sărbători mai frumoase pentru trei copii! PES Gorj a devenit Moș Crăciun pentru aceștia și le-a adus fericirea pe chip!

Sărbătorile sunt mai frumoase pentru câțiva copii și asta pentru că PES Gorj s-a transformat în Moș Crăciun pentru aceștia. În cadrul campaniei „Zâmbetul de sărbători”, echipa organizației politice a oferit daruri unor copii cu venituri reduse. Acțiunii umanitare s-a alăturat și Luis Ionuț Popa, administratorul Polaris M Holding.

Prima familie care s-a bucurat de vizita echipei PES Gorj și a lui Luis Ionuț Popa este din Bălani, județul Gorj. Copiii au avut ocazia să îl întâlnească pe Moș Crăciun, un membru al echipei PES alegând să se costumeze pentru a aduce un strop de fericire pentru micuți. „Am demarat și anul acesta campania umanitară «Zâmbetul de sărbători» și am vizitat o familie care are trei copii pentru a le oferi daruri, respectiv un brad împodobit, dulciuri și alte lucruri pe care le-am considerat necesare lor. Echipa PES Gorj a devenit, astfel, Moș Crăciun, însă nu singuri pentru că ne-am bucurat și de sprijinul altor persoane cu suflet mare. Prin această campanie ne-am propus ca în fiecare an să aducem lângă noi câte o persoană publică, iar anul acesta a fost alături de noi domnul Luis Popa, administratorul societății Polaris. Vreau să vă spun că am rămas plăcut impresionat întrucât am primit sprijin și de la două doamne deosebite, de profesie medici, care au ales să ne ajute pentru a le face acestor copii sărbătorile de iarnă mai frumoase. Cu această ocazie le mulțumesc foarte mult, mai ales că s-a dovedit că lucruri bune poți face oriunde te-ai afla și mă refer aici la faptul că unul dintre medici profesează în Franța, iar celălalt ajutor al lui Moș Crăciun este un medic ginecolog din Târgu Jiu. Această campanie se desfășoară din 2014, iar anul trecut l-am avut alături pe domnul doctor Bogdan Niculescu, iar cu această ocazie țin să îi mulțumesc din nou pentru implicare”, a declarat Radu Căliman, președintele PES Gorj.

Luis Ionuț Popa a felicitat echipa PES pentru inițiativă. „Vreau să îi felicit pe cei de la PES pentru această inițiativă și, totodată, să le mulțumesc pentru că s-au gândit la mine să le fiu alături în campania umanitară «Zâmbetul de sărbători». Este un lucru demn de apreciat și trebuie să le fiu recunoscător pentru că ne aduc aminte, în această lume agitată în care uităm de semeni, care este rolul nostru în această societate…acela de a fi oameni și de a ne ajuta unii pe ceilalți. Mă bucur că am putut aduce, alături de Radu, Cristina, Vali, Daniela si Valeriu, puțină fericire pe chipul acestor micuți. Sunt sigur că în urma acestui dar, sărbătorile vor fi mai frumoase pentru ei”, a declarat Luis Ionuț Popa, administrator SC.Polaris M Holding. SRL Târgu Jiu.

Săptămâna aceasta, echipa PES va continua campania, astfel încât și alți copii să se bucure de daruri și să simtă așa cum se cuvine sărbătorile de iarnă.