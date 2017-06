Solista Ionela Guzic: „Iubesc să cânt! Maria Apostol mi-a deschis propria cale!”

Artista Ionela Guzic, originară din județul Gorj și păstrătoare a tradițiilor noastre locale, este posesoare a peste 40 de premii și trofee. Pasiunea pentru folclor a descoperit-o în copilărie, căci asculta melodiile inegalabilei Maria Apostol. La Gorj a absolvit Colegiul Național „Spiru Haret”, dar și Școala Populară de Artă, apoi a urmat cursurile de Pedagogie Muzicală la Craiova, alte cursuri la București și este, de asemenea, absolventă a „Music Schools” California, SUA.

Tânără, talentată, frumoasă și ambițioasă, Ionela Guzic și-a construit cariera de succes prin multă muncă. S-a născut și a copilărit în Gorj, mai exact în satul Miluta, localitate de pe Valea Jilțurilor. „Este o comunitate care păstrează multe dintre datinile și obiceiurile autentice ale Gorjului. Pe de altă parte este și o comunitate slab dezvoltată din punct de vedere economic, de aceea păstrez în memorie dificultățile întâlnite de-a lungul anilor petrecuți acolo. Suntem patru frați. Părinții mei au trezit în mine dorința de a fi autonomă. Nu de mult timp m-am mutat în București pentru că aici îmi pot dezvolta mai bine activitatea artistică, cariera”, a spus, pentru Revista Cult-ura, interpreta Ionela Guzic. La Gorj a absolvit Colegiul Național „Spiru Haret”, dar și Școala Populară de Artă, apoi a urmat cursurile de Pedagogie Muzicală la Craiova, alte cursuri la București și este, de asemenea, absolventă a „Music Schools” California, SUA.

„Maria Apostol mi-a deschis propria cale!”

A descoperit muzica încă din copilărie, când mergea la horă în sat, cânta mereu și i se umplea sufletul de bucurie! Cei care o ascultă cântând, spun că transmite bucuria pe care o simte. Tot în copilărie a descoperit-o pe inegalabila Maria Apostol. „Maria Apostol este prima voce pe care am ascultat-o, iar acest lucru mi-a rămas în minte și în suflet! Este un izvor de talent și inspirație care, după părerea mea, nu a fost suficient explorat. În același timp, artista Maria Apostol mi-a deschis propria cale, fiind dat că participarea la festivalul-concurs «Maria Apostol» mi-a permis să cunosc doi oameni importanți pentru mine ca om, dar și pentru cariera mea: Ioana Popescu și Dorin Brozbă. Sistemul actual nu este cel mai favorabil culturii, în general, și lansării tinerilor artiști, în particular! Pentru a răzbate un tânăr talentat trebuie să fie mai mult decât artist, trebuie să fie și propriul său manager! Trebuie să realizăm noi înșine ceea ce nu ne oferă instituțiile responsabile de cultură. Albumul pe care l-am realizat, nu doar l-am conceput și interpretat, dar a trebuit să-l finanțez, promovez prin propriile mele forțe și resurse!”, a declarat Ionela Guzic.

A cântat românilor din SUA!

Ionela Guzic a primit propunerea de a cânta românilor din Statele Unite ale Americii. „După lansarea primului album și duetul dintre mine și marea artistă Victorița Lăcătușu, am fost admisă pentru a cânta timp de 3 luni comunităților de români din America! Am cântat în SUA la New York, dar și în California, Los Angeles, San Francisco. Am trecut Oceanul mulțumită unei magnifice oltence, Ioana Popescu, care a știut să îmi fie atât prietenă, cât și deschizător de drumuri. Ioana Popescu, cu toate că trăiește în California de mai multe decenii, iubește cântecul popular din toată inima. Evenimentele din America au reprezentat pentru mine o oportunitate, dar și o mare bucurie datorită oamenilor frumoși, precum Ioana, întâlniți acolo! Lucrez la un nou proiect (…)”, a afirmat interpreta Ionela Guzic. Apreciată pentru talentul său, tânăra interpretă are în palmares peste 40 de premii obținute doar în câțiva ani. „Am participat la toate concursurile din țară și sunt laureată a peste 40 de premii (Trofeu «Ileana Sărăroiu», Târgoviște, Trofeu «Aurelia-Fătu Răduțu», Premiul I la «Cântecele românilor de pretutindeni», Serbia). Aveam 16 ani când am participat la primul meu concurs: «Pe dunghița Jiului», Gorj! Toate premiile obținute de mine sunt importante, dar cel mai drag îl reprezintă trofeul «Ileana Sărăroiu» Târgoviște pentru că a fost prima ediție! Am câștigat premiul I în Serbia – «Cântecele românilor de pretutindeni». Ceea ce mă bucură este că acest premiu mi-a fost atribuit de către oameni care au o foarte bună înțelegere a muzicii folclorice! Sârbii sunt și ei o valoare în tot ceea ce ține de cultura populară!”, a declarat Ionela Guzic.