Soția unui consilier local face apel pentru salvarea unui suflet!

A demonstrat în nenumărate rânduri că are un suflet sensibil, motiv pentru care și-a ales și meseria de medic veterinar. Patricia, soția consilierului local Mihai Paraschiv, face apel la gorjeni să salveze un suflet nevinovat, o cățelușă care nu mai are foarte mult de trăit și care a fost părăsită de stăpânul său. „O persoană, pentru că «domn» nu pot să îi spun, a hotărât ca după aproximativ 15 ani să își abandoneze cățelușa la adăpost deoarece urinează în casă. Mă gândesc ce se va întâmpla dacă, atunci când va înainta în vârstă, copiii vor hotărî să îl ducă la azil ….considerând că e prea bătrân! Este foarte speriată, tremură continuu și, efectiv, plânge. Știu că, în general, toată lumea vrea căței, dar este cineva dispus să o adopte? Nu mai are mult de trăit și este păcat să își petreacă această perioadă în adăpost! Momentan, am început să tratez problema de piele și urmează restul analizelor”, a scris Patricia Paraschiv, medic veterinar Asociația „Pro Animals”.