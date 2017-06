Specialiști din patru țări europene, la Liceul Energetic din Târgu-Jiu! Află de ce

Liceul Energetic din Târgu-Jiu a implementat din luna septembrie 2015 până în prezent un nou proiect european, care se numește ERASMUS + „Poluarea electromagnetică produsă de instalaţiile de producere a energiei electrice, liniile de transmisie, substaţii, transportul intra şi inter orăşenesc şi aparatura electrocasnică” (Electromagnetic pollution by installations for electricity production, transmission lines, substations, transport intra and inter cities and appliances). Marți, 27 iunie, la Târgu-Jiu a avut loc conferința de diseminare a rezultatelor acestui proiect important.

Proiectul se derulează în perioada septembrie 2015-august 2017, iar marți s-au reunit participanții la activitățile derulate de-a lungul anilor. Grupul țintă al acestui proiect a cuprins 32 de elevi și 30 de profesori din România, Germania, Grecia, Spania și Polonia, județul nostru fiind reprezentată de opt elevi și 16 profesori de la Liceul Energetic. Potrivit profesorului Antoaneta Butoarcă, directorul adjunct al Liceului Energetic Târgu-Jiu, prin acest proiect s-a încercat dezvoltarea la nivel european a competenţelor profesionale ale elevilor în vederea unei mai bune integrări pe piaţa muncii. De-a lungul lunilor în care proiectul a fost implementat, au avut loc schimburi de experienţă între instituţiile partenere din Grecia, Polonia, Spania, Germania, nu numai cu instituţiile de învăţământ, ci şi la companii din domeniul energetic.

„Evenimentul de astăzi reprezintă încheierea unui parteneriat strategic Erasmus +, desfășurat pe parcursul a doi ani, în care Liceul Energetic a fost coordonator. S-a dorit îmbunătățirea competențelor profesionale și a abilităților persnale ale elevilor și profesorilor. Am avut ca parteneri licee, companii și ONG-uri din Spania, Polonia, Grecia, România și Germania. Aduce în atenție fenomenul poluării electromagnetice”, a spus profesorul Irina Protesi-Sefter, coordonatorul proiectului din partea Liceului Energetic Târgu-Jiu. „Este un proiect foarte important pentru liceul nostru, felicitări tuturor celor implicați. S-a dorit crearea unui parteneriat european pentru educarea și pregătirea tinerei generații pentru o mai bună integrare pe piața muncii după absolvire. Conferința de diseminare a proiectului a avut scopul de a prezenta rezultatele proiectului și impactul asupra elevilor, profesorilor, organizatorilor și comunității locale”, a spus Antoaneta Butoarcă, directorul adjunct al Liceului Eneregtic.