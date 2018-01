Sute de vizitatori la expoziția păsărilor de rasă exotică. „Este o pasiune, nu o afacere“

Zeci de crescători din mai multe județe au fost prezenți la Expoziția de păsări de rasă organizată de Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Gorj. Expoziția a ajuns la cea de-a treia ediție și s-a desfășurat în perioada 5-7 ianuarie, în vechea sală de sport de la Liceul Sportiv din Târgu Jiu. Manifestarea se bucură de un succes din ce în ce mai mare, în primele două zile fiind înregistrați aproximativ 300 de vizitatori.

Un număr de 24 de crescători din Timișoara, Hunedoara, Dolj, Călărași și Gorj, care fac parte din Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale Mici, au venit la expoziție cu cele mai frumoase exemplare de găini de rasă grea, ușoară, pitice și mixte, porumbei, rațe, iepuri, păuni, păsări exotice. „Toate exemplarele sunt valoroase, dar se detașează cele care au titlul de campion național“, a spus Constantin Mândruț.

Campion la rasa Brahma

Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Gorj este cea mai puternică din țară la rasa de găini Brahma, pentru că președintele acesteia, Constantin Mândruț a reușit să câștige în ultimii trei ani titlul de campion național. „Anul acesta, la Băicoi, am câștigat șapte titluri naționale, iar la Romexpo am câștigat nouă titluri”, spune Constantin Mândruț.

Acesta precizează că este o mândrie pentru un crescător să se îndrepte către păsări de rasă: „Este mândria fiecărui crescător să crească o pasăre de calitate și să se ridice la standarde, să poată participa la expoziții. În plus, carnea lor este de calitate. Este o muncă dificilă pentru că trebuie crescute în condiții mai bune. Din punctul meu de vedere, creșterea păsărilor de rasă este o pasiune, și nu o afacere“.

Crește iepuri uriași germani galbeni

David Cristian, în vârstă de 38 de ani, crește iepuri din rasa uriași germani galbeni. „Sunt cei mai frumoși iepuri și au o greutate între șapte și zece kilograme. Dețin în prezent 20 de exemplare. Am avut chiar 200, dar nu mai am timp suficient. Acum este un hobby. Carnea de iepure este mult mai sănătoasă pentru că nu are colesterol“, a spus David Cristian, care a reușit să câștige chiar și titluri de campion național cu iepurii pe care-i crește.

„Pasiunea pentru creșterea iepurilor a început în urmă cu 15 ani. Au avut frații mei și de la ei am luat și eu «microbul». Sunt din ce în ce mai puține persoane care se ocupă de creșterea iepurilor. Anul trecut au fost în expoziție 110 iepuri, iar acum avem 69, aproape la jumătate“, a mai spus David Cristian.