Un gorjean l-a cunoscut pe Arsenie Boca. Virgil Maftei povestește că starețul venea la Bumbești Jiu să toarne cruciulițe

Virgil Maftei are vârsta de 64 de ani și trăiește în localitatea Arcani. Gorjeanul susține că l-a cunoscut îndeaproape pe părintele Arsenie Boca și că a trăit împreună cu el o experiență de neuitat. Virgil Maftei povestește că în urmă cu peste 40 ani a reușit să realizeze împreună cu părintele cruciulițe dintr-un aliaj pe bază de argint.

Totul s-a petrecut în mare taină într-o grotă aflată în fostul cimitir din orașul Bumbești Jiu, un loc cunoscut doar de puține persoane, care știau foarte bine zona. Cimitirul nu mai există acum, pentru că a fost strămutat, iar bisericuța din lemn a fost demolată, pentru că aici urma să se afle barajul de acumulare de pe Jiu, lucrare care nu a mai fost finalizată. Peștera în care Arsenie Boca și Virgil Maftei au turnat cruciulițe există, cu toate că intrările sunt acoperite cu vegetație, iar una a fost aproape blocată cu pietriș. „Știam foarte bine acest loc, pentru că aici mă jucam în copilărie. Străbăteam toate galeriile și cunoșteam foarte bine orice colțișor. Prin anii `70, în această grotă am ales să turnăm împreună cruciulițe din argint, după care am ajuns la plumb. Am făcut aceste cruciulițe nu pentru a fi valorificate, ci pentru a le oferi credincioșilor. Am ales această peșteră pentru că este un loc ferit”, spune Virgil Maftei.

L-a cunoscut pe Arsenie Boca la Sinaia

Virgil Maftei ne spune cum l-a cunoscut pe părintele Arsenie Boca și cum au ajuns să confecționeze cruciulițe în peștera de la Bumbești Jiu: „Zian Vălean, pe numele său de botez, ieșise la pensie și comuniștii îl obligaseră să meargă la un atelier de pictură, pentru că studiase la Belle Arte din București și era un pictor extraordinar de bun. Am ajuns la Sinaia, unde făcea slujbe pe ascuns, pentru că i se interzisese de comuniști să mai susțină slujbe. Era o diferență mare de vârstă între noi, cam de 40 de ani. El căuta un loc să confecționeze cruciulițe. Lui îi plăceau grotele, pentru că îmi vorbea foarte mult și de cea de la Prislop. L-am adus în Gorj, pentru că voia să viziteze locurile noastre, deoarece se aflau în apropierea Mănăstirii Lainici. L-am adus în această grotă și i-am făcut propunea să realizăm acele cruciulițe. Exista o teamă față de comuniști și puteam să ajungem la pușcărie. El, săracul, trecuse prin pușcăriile comuniste, și totuși a fost de acord”.

Cruciulițe de diferite forme

A realizat cu Arsenie Boca sute de cruciulițe în grota de sub orașul Bumbești Jiu. „Cruciulițele pe care le realizam aveam diferite dimensiuni și forme. Unele erau simple, iar altele erau cu Iisus. Le turna în pământ. Arsenie Boca știa toate metodele. Le dădea forma și când se topea materialul, turna. Toți credincioșii care veneau la el primeau cruciulițe. Era foarte iubit, pentru că era foarte popular”, ne explică Virgil Maftei.

Au turnat cruciulițe luni de zile în grota din cimitir

Arsenie Boca a turnat cruciulițe cu Virgil Maftei timp de mai multe luni. Totul se făcea în mare secret. „Timp de mai multe luni am lucrat în această grotă. Arsenie Boca venea când putea. Eu îl anunțam că am făcut rost de material. A dormit de multe ori în bisericuța din lemn care era în cimitir, dar acum nu mai există. Nu îmi era teamă că ne prinde cineva. Eram și foarte tânăr, plin de entuziasm. Nu știa nimeni de ceea ce făceam acolo. Era un secret. Nu puteam să divulg, să mai știe o a treia persoană despre ceea ce făceam. Eu știam pe unde să ieșim, dacă venea cineva să ne prindă. Cunoșteam toate ieșirile. Odată era să ne prindă un milițian, Gigi Curcă. Ne oprise cu mașina, dar nu a făcut o percheziție să vadă ce aveam la noi”, ne povestește Virgil Maftei. Materialul era procurat de acesta de la Uzina Mecanică Sadu. „Eu lucram la Uzina Mecanică Sadu de unde procuram materialul necesar. Aveam un loc pe unde ieșeam din întreprindere și nu m-a descoperit nimeni. Fac aceste mărturisiri, pentru că lumea este rea și manipulată”, a mai precizat Virgil Maftei.