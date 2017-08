Un jandarm, tată al unei adolescente din Târgu-Jiu, are nevoie de sprijin! A fost diagnosticat cu o boală foarte gravă și este internat în Turcia

Plutonierul major Adrian Vlăduț din cadrul IJJ Gorj trece, de câteva luni, prin zlipe groaznice. A fost diagnosticat cu o boală cruntă și singurul loc unde are o șansă să se facă bine este o clinică din Turcia. Din păcate, costurile tratamentului sunt foarte mari, iar soția sa, care este tot jandarm, nu are cum să le achite. Adrian Vlăduț și soția sa au fiică, elevă la un liceu din municipiul Târgu-Jiu. Orice sumă de bani depusă în contul jandarmului, contribuie la salvarea vieții sale!

Mihaela Floroiu

Un jandarm gorjean are nevoie de sprijinul nostru, căci luptă pentru viața sa într-o clinică din străinătate! Adrian Vlăduț, în vârstă de 42 de ani, plutonier major în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Gorj, a fost diagnosticat în primăvara acestui an cu o boală cruntă. Acum se tratează într-o clinică din Turcia, însă costurile tratamentului depășesc posibilitățile financiare ale familiei Vlăduț. Adrian Vlăduț este tatăl unei adolescente, este un om care și-a dedicat viața meseriei pe care și-a ales-o, un suflet bun, care și-a ajutat colegii și prietenii la nevoie. Acum este el cel care are mare nevoie de ajutor! Orice sumă donată contribuie la salvarea sa. Colegii jandarmului au venit în sprijinul lui, contribuind cu sume de bani și vor organiza mai multe strângeri de fonduri. Vor fi demarate acțiuni de colectare a donațiilor cetățenilor. Colegii implicați vor desfășura acțiunile în mod voluntar dar echipați în ținuta militară.

Tratament foarte scump

Adrian Vlăduț trebuie să urmeze lunar un tratament extrem de scump. „Vlăduț Adrian este colegul nostru, are 42 ani, și în luna mai 2017, a fost diagnosticat cu o boală rară (mezoteliom pleural), motiv pentru care în prezent urmează tratament de specialitate la o Clinică Medicală din Turcia, singurul loc de unde a primit încrederea medicilor că va învinge boala. Costurile acestui tratament depășesc cu mult posibilitățile financiare ale familiei, acestea ridicându-se până în prezent la peste 30.000 Euro. Pentru a putea ajuta, puteți dona oricât de puțin pentru speranța lui Adrian Vlăduț, orice ajutor fiind binevenit iar fiecare contribuție poate sprijini demersul nostru umanitar. Cei care vor să ajute, o pot face donând în contul RO 16 RZBR 0000 0600 1909 0966, deschis la Sucursala Raiffeisen Bank Târgu Jiu, pe numele Vlăduț Dumitru Adrian. Orice donație contează și poate ajuta la salvarea vieții!”, au transmis reprezentanții IJJ Gorj.