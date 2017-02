Un preot motrean se implică în campania de ajutorare a Denisei Gujba! Adolescenta vrea să meargă și are nevoie de NOI

Povestea emoționantă a Denisei Gujba v-am prezentat-o la sfârșitul anului trecut, în paginile cotidianului nostru. Denisa este din municipiul Motru și are 17 ani. Adolescenta își dorește să meargă singură și are o șansă ca acest vis să devină realitate, după intervenții chirurgicale în străinătate, însă are nevoie de sprijinul financiar al semenilor săi! Preotul Valerian Cruceru de la Parohia Ploștina s-a alăturat campaniei inițiate de oameni cu suflet, printre care amintim pe profesoara Denisa Vlad, de la Colegiul Tehnic Motru. Părintele va organiza câteva activități caritabile pentru a strânge bani să o ajute pe Denisa.

Mariana Claudia Denisa Gujba are 17 ani și este din municipiul Motru și a fost diagnosticată cu tetrapareză spastică și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Lupta cu boala nu s-a terminat, din păcate. Luna trecută, Denisa alături de mama sa au fost la Sibiu, acolo unde adolescenta a urmat mai multe ședințe de recuperare. Din fericire, kinetoterapia a mers foarte bine, medicii fiind mulțumiți de rezultate. Ședințele vor trebui continuate și la Motru sau la Târgu-Jiu, spune mama copilei. O rază de speranță le luminează sufletele: Denisa are șansa de fi operată la o clinică din Chișinău de o echipă de medici din Rusia și Olanda. Pentru a vedea dacă va putea fi operată, Denisa este programată la un control, la Galați, acolo unde pe 12 martie, echipa de medici străini oferă consultații! „Copiii sunt totul pentru noi. Pe Denisa mea am născut-o prematur, a avut 950 de grame la naștere. A avut mereu mari probleme de sănătate. La început a fost un diagnostic și mai grav, acum a rămas doar tetrapareză spastică. Facem recuperare foarte des. (…) La Sibiu a mers bine recuperarea, Denisa este mai bine, mult mai optimistă, la fel ca mine. Am aflat că la Galați, în primăvară, vine o echipă de medici din Rusia și din Olanda, acești medici operează exact pe diagnosticul Denisei. Am făcut progrqmare și pe 12 martie mergem la o clinică din Galați, pentru ca medicii din străinătate să o consulte pe Denisa. Dânșii vor decide când o vor putea opera pe Denisa. Operația, dacă totul va fi bine, va fi la Chișinău. Costurile sunt mai mici decât în Franța și sperăm să strângem banii necesari. O intervenție costă aproximativ 2.000 de euro. Denisa va avea nevoie de mai multe intervenții plus recuperarea. Nu știm exact câte, ne vor spune medicii”, a spus Paraschiva (Pușa) Gujba din Motru.

Dispuși să o ajute pe Denisa!

În ultima perioadă, din ce în ce mai mulți oameni cu suflet i-au întins o mână de ajutor Denisei și familiei sale. Zilele trecute, preotul Valerian Cruceru, paroh al Parohiei Ploștina din Motru, a promis familiei Gujba că îi va ajuta. Venind în vizită la Denisa, părintele a aflat că aceasta își dorea foarte mult un telefon mobil nou, așa că, la următoarea întâlnire, preotul i-a adus cadoul mult visat copilei! „Părintele este un om extraordinar! A venit de câteva ori pe la noi și Denisa era tristă că i se defectase mobilul. La următoarea vizită, părintele Valerian i-a adus un telefon mobil! A fost atât de bucuroasă. (…) Este prima dată în aproape 17 ani când avem speranță, când am întâlnit oameni cu suflet care ne-au ajutat, care ne dau speranță și cărora le mulțumesc!”, a declarat Pușa Gujba, mama Denisei.

Părintele Valerian Cruceru s-a alăturat campaniei de ajutorare a Densiei și este dispus să lupte pentru strângerea unor fonduri bănești. Vrea să o ajute pe copilă să își îndeplinească cel mai arzător vis: acela de a merge singură! „Ne trebuie multă putere atunci când aproapele nostru ne jignește și ne batjocorește pentru faptul că ne-am născut într-un fel și nu în altul. E important să-L avem pe Dumnezeu în suflet, asta ne poate salva… Avem ACUM ocazia de a fi alături de semenul nostru, avem posibilitatea de a o sprijini pe Denisa și de a o ajuta să meargă singură. Denisa are nevoie de ajutorul nostru pentru a merge în varaa aceasta la operația care i-ar putea împlini cel mai mare vis: acela de a merge. Fiți alături de noi!! Contul unde puteți dona este următorul: RO39RNCB0150019436520002 BCR – titular fiind mama Denisei, Paraschiva Gujba. În curând, va exista o cutie specială pentru donații și în biserica noastră, iar pentru obținerea ajutorului financiar necesar vom desfășura și câteva activități caritabile”, a scris, pe rețeaua de socializare, preotul Valerian Cruceru de la Parohia Ploștina din Motru.

CONT BANCAR DISPONIBIL PENTRU DONAȚII

Cei care o pot ajuta pe această fată minunată să facă rost de bani pentru operații sunt rugați să doneze! Să facem o minune pentru un copil extraordinar de optimist și plin de credință în oameni și în Dumnezeu!

