A venit din Londra pentru a-i ajuta pe liceenii pasionați de robotică din Târgu Jiu

Alexandru Budin, în vârstă de 33 de ani, face naveta între Londra și Târgu Jiu, pentru că s-a alăturat echipei de liceeni pasionați de tehnologie de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu“, care va participa, la sfârșitul lunii martie, la un concurs național de robotică. Liceenii au construit un robot care recunoaşte culori, descifrează coduri şi aşează anumite piese în diferite poziţii.

Alex, așa cum îi spun cei care-l cunosc, a absolvit Colegiul Național „Spiru Haret“ și de șapte ani lucrează în Londra, fiind, în prezent, director tehnic al unei mari companii de publicitate în toate domeniile. El s-a decis să sprijine comunitatea în care s-a născut și a trăit și s-a alăturat echipei de robotică „Technogods Robotics Team”, care se pregătește pentru confruntarea cu alte peste 90 de formaţii, care va avea loc în cadrul concursului „First Tech Challenge România”. Competiţia va avea loc în perioada 23-25 martie la Sala Polivalentă, din Bucureşti.

Alex are o mare experienţă în construcţia de roboţi. El a lucrat la Samsung şi la BBC, în cadrul echipei Gadget Show, o emisiune de televiziune realizată în colaborare cu una dintre cele mai cunoscute companii de robotica din lume, Robo Challenge. „Am aflat în urmă cu un an de echipa de robotică a Colegiului Naţional «Ecaterina Teodoroiu». Cum am fost şi eu implicat în mai multe proiecte de robotică, m-am gândit să vin şi să mă implic. Timpul a fost scurt, doar o săptămână până la concurs, şi nu am putut să fac prea multe pentru competiţia de anul trecut. Lucrurile sper că vor sta altfel în acest an”, ne spune Alexandru. Aceasta colaborează cu firma de robotică din Anglia, Robo Challenge, cu care desfăşoară mai multe proiecte.

Încântat de liceenii din „Technogods Robotics Team”

Alex a fost, în ultimele săptămâni, alături de echipa „Technogods Robotics Team”. A preferat să lucreze de acasă pentru compania de publicitate, pentru a se asigura că robotul va fi gata la timp pentru marea confruntare: „Am venit în vacanţă de sărbători şi am mai stat câteva săptămâni, pentru că un job de programator îl pot face de oriunde din lume. Discutăm absolut totul pentru ca robotul să fie cât mai performant, iar echipa să fie cât mai competitivă“, ne povesteşte Alex. El e încântat de liceenii cu care lucrează: „Sunt foarte inteligenţi, pentru cineva care nu a avut de-a face cu robotică sau inginerie. Este fascinant de cât de repede s-au prins de multe lucruri“.

Vrea să deschidă în Târgu Jiu un centru de informatică

Alex consideră că sunt multe de făcut în privinţa dezvoltării abilităţilor practice ale elevilor și dorește să se implice în procesul de educare al copiilor. „M-am gândit că este timpul să dau înapoi ceva oraşului meu. Eu nu am avut şansa să particip la un concurs de asemenea fel. Pe vară, mă gândesc să deschidem un fel de centru pentru copii, unde ei să înveţe tehnologie sau robotică, pentru că acesta este viitorul, iar sistemul de informatică din educaţie este la fel din perioada în care eu eram elev şi mi se pare stupid. Nu se pune accent pe practică, cu toate că abilităţile practice sunt esenţiale în toată Europa”.

Cine face parte din echipa de robotică

Liderii echipei „Technogods Robotics Team” sunt Mihai Pârvuleţ, elev în clasa a XII-a, la matematică-informatică, şi Ion Duiu, elev în clasa a X-a, iar mentorii elevilor pasionaţi de robotică sunt, pe lângă Alex Budin, Mihaela Runceanu, profesor de informatică. Echipa „Technogods Robotics Team” este formată din: Duiu Ion, Zoican Denis-Alexandru, Stamatoiu Liviu-Octavian, Popescu Dumitru Eduard, Dumitrescu Andrei, Udrescu Vlad Mihai, Nicola Maria Daniela, Rusu Ovidiu, Şandru Robert-Ştefan, Pîrvuleţ Mihai Dumitru.

Robotul a fost construit de la zero

„Technogods Robotics Team” dispune de propriul atelier, pus la dispoziţie în municipiul Târgu Jiu, de o societate de electricitate. Echipa se reuneşte de mai multe ori pe săptămână pentru a construi robotul cu care doreşte să se claseze pe primele trei locuri şi să reuşească, astfel, calificarea la faza finală din SUA.

Liceenii şi mentorii lor au început să lucreze la noul robot de aproximativ două luni. Maşinăria are de îndeplinit o serie de sarcini stabilite de organizatorul concursului, care diferă de la an la an. „Robotul de anul trecut l-am dezasamblat în totalitate, pentru că se schimbă aşa de mult încât nu poţi să refoloseşti nimic şi a trebuit să reluăm totul de la zero. Unele piese se mai pot refolosi, dar într-un alt mod”, spune Mihai, liderul echipei.

Piesele trebuie achiziţionate numai de la anumite companii din SUA, care trebuie agreate de către organizaţia americană sub egida căreia se organizează competiţia în toate statele lumii.

Etapele competiţiei „First Tech Challenge România”

Cuburile şi „relicul”, o păpușă, sunt elementele principale de joc în cadrul concursului „First Tech Challenge România“. „Relicul“ trebuie luat şi pus în trei zone demarcate pe o arenă specială. Cu cât ajunge mai departe, cu atât punctele acumulate sunt mai multe.

Mihai Pârvuleţ ne explică în ce constă concursul: „Competiţia se desfăşoară în mai multe etape. Prima dată se face o verificare a roboţilor, pentru că trebuie să respectăm un anumit standard de piese, mecanisme şi nu avem voie să avem elemente ascuţite sau care pot să se desprindă. În general sunt anumite condiţii de siguranţă care trebuie îndeplinite. Urmează o tragere la sorţi a alianţelor. Un meci se desfăşoară doi versus doi. De exemplu, într-un meci putem juca alături de o echipă care este coechipiera noastră şi care află, astfel, tactica noastră, iar în alt meci să fie adversara noastră. Un meci are două părţi: una autonomă, în care robotul gândeşte singur şi nu avem voie să-l atingem sau să-l controlăm. Printre altele, robotul trebuie să recunoască anumite culori pe care le au unele elemente de joc, roşu sau albastru. Sunt mai multe hârtii A4 puse pe pereţi care conţin un cod specific, iar robotul trebuie să-l descifreze. În funcţie de cod, robotul trebuie să pună un cub într-un anumit loc. De exemplu, raftul din stânga, rândul trei. Partea a doua este cea teleghidată şi durează cam un minut şi jumătate. Echipa desemnează unul sau doi jucători care să manevreze robotul. Totul este mult mai rapid şi riscant. Într-o arenă de trei pe trei metri se află patru roboţi, care trebuie să pună «relic-ul» într-una din cele trei zone şi se acordă un punctaj”.

Robotul este controlat prin două telefoane. Unul este pus pe robot care funcţionează ca receptor şi un alt telefon care funcţionează ca joystick, iar comunicarea se face prin WI-Fi.

Ion Duiu, celălalt lider al echipei, ne spune cum se stabilesc câștigătorii: „Primele patru echipe vor intra în bătălia finală şi îşi vor alege alte două echipe care să fie coechipierii lor şi alături de care să participe la faza finala“.

Echipa „Technogods Robotics Team” a participat şi anul trecut la prima ediţie a concursului de robotică, unde s-a clasat pe locul 13 din 54 de echipe.

Cea mai mare problemă o reprezintă finanţarea

Elevii pasionați de tehnologie și cei care-i coordonează au făcut eforturi supraomenești pentru a face rost de banii necesari pentru piese și alte cheltuieli, pentru că nu beneficiază de finanțare. Mihaela Runceanu ne spune că suma cheltuită până acum pentru procurarea pieselor necesare s-a ridicat la 10.000 de lei. Banii au fost obţinuţi din sponsorizări obţinute de către membri echipei şi din fondurile părinţilor. Aceasta ne mărturisește că cea mai mare problemă o reprezintă asigurarea fondurilor necesare: „Problema cea mai mare o reprezintă banii. Totul trebuie asigurat din fondurile noastre sau din sponsorizările pe care trebuie să le obţinem singuri. Trebuie să plătim inclusiv piesele pe care trebuie să le achiziţionăm pentru construirea robotului sau deplasarea la competiţia de la Bucureşti. În acest moment, partea financiară este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm. Elevii au deja experienţă şi, în plus îl mai avem pe Alex, care ne ajută cu partea tehnică. Am apelat şi la susţinerea părinţilor, iar unii dintre ei ne-au ajutat foarte mult“, a spus Mihaela Runceanu.