Vremea le dă bătăi de cap cultivatorilor de căpşuni

Culturile agricole ar putea fi afectate de schimbările meteorologice din ultima perioadă. Ieri a fost în vigoare un cod portocaliu de ninsori şi viscol în mai multe localităţi din Gorj, printre care şi comuna Polovragi. Astfel, culturile de căpşuni din această zonă ar putea fi compromise din cauza temperaturilor scăzute.

Zona Polovragi este renumită pentru culturile de căpşuni, însă productivitatea ar putea fi afectată de schimbările meteorologice. Temperaturile vor scădea în următoarele nopţi sub 0 grade, fapt ce ar compromite culturile. „Avem în atenţie zona de nord a judeţului, unde o să avem ceva probleme cu ninsorile şi din cate am văzut din prognozele meteorologice, o să avem şi o mică problemă, dar sperăm totuşi să nu apară, la culturile de căpşuni în zona Polovragi, unde se anunţă în următoarele cinci nopţi temperaturi sub 0 grade, ceea ce ar afecta cultura de căpşuni, care în perioada aceasta are nevoie de temperaturi mai ridicate”, a precizat Alin Petrică, directorul adjunct al Direcţiei Agricole. Reprezentanţii Direcţiei Agricole Gorj speră însă ca vremea să se îmbunătăţească, astfel încât agricultura să nu aibă de suferit.