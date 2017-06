Ziua Drapelului Național, celebrată și la Târgu-Jiu

La fel ca în fiecare an și la Târgu-Jiu, mai exact în Piața Prefecturii, au avut loc luni manifestările dedicate Zilei Drapelului Național. Duminică seara, avut loc tradiționalul ceremonial de coborâre a drapelului şi de depunere a acestuia în biserică, dar și o slujbă religioasă. Luni dimineața ceremonialul a continuat. Ziua Drapelului Național este marcată, în fiecare an, la 26 iunie, fiind instituită prin Legea 96/1998. Drapelul Național — albastru, galben, roșu — de la lance — a fost decretat, pentru prima dată, ca simbol național de Guvernul revoluționar provizoriu din Țara Românească, la 14/26 iunie 1848, având deviza “Dreptate — Frăție” înscrisă pe el. La Târgu-Jiu, în Piața Prefecturii, la activități au participat reprezentanții CJ Gorj, ai Prefecturii și ai Primăriei, dar și conducerea ISU; IJJ; IPJ, Armatei etc. La finalul manifestărilor a avut loc ceremonialul de arborare a tricolorului. Mesajul transmis gorjenilor de către preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, a fost următorul: „Când spui că ești român, oriunde te-ai afla și indiferent de context, te gândești la tricolorul românesc și conștientizezi că, de fapt, îl porți mereu în suflet. Drapelul Național, prin simbolurile pe care le are, reprezintă legătura indestructibilă a fiecăruia dintre noi cu țara. Sub flamura celor trei culori- albastru, galben, roșu- s-au definit pe parcursul istoriei, zeci de generații. (…) Astfel, 26 iunie este și va trebui să fie o zi de mândrie națională. Să demonstrăm, în memoria înaintașilor noștri și din conștiință pentru generațiile de azi și de mâine, că suntem demni de țara noastră, arborându-l liber și statornic pentru viitor. Onor Drapelului Național”.