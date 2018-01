Campionatul European de Box de la Târgu Jiu, în pericol. Nu sunt scaune pentru amenajarea Sălii Sporturilor

Sala Sporturilor din Târgu Jiu ar putea rata organizarea Campionatului European de Box. Competiția sportivă programată peste doar două luni a fost pusă în pericol de furnizorul care trebuia să asigure scaunele Sălii Sporturilor, după ce firma respectivă a intrat în faliment. Primăria are, la rândul ei, lucrări restante de amenajare a zonei.

Lucrările la Sala Sporturilor din Târgu Jiu sunt în întârziere, iar acest lucru îl recunoaște chiar primarul Marcel Romanescu. Edilul spune că se fac eforturi pentru respectarea termenului promis. „E adevărat că lucrările sunt puțin întârziate, dar, din discuțiile pe care le-am avut și cu reprezentanții Federației Române de Box și cu domnul viceprimar Aurel Popescu, lucrările vor fi încheiate până la acel moment. Mai mult decât atât, ne dorim ca lucrările să fie încheiate până la sfârșitul lunii februarie, pentru a putea organiza chiar și Campionatul Național de Box Under 21. În ceea ce privește lucrările adiacente, care nu țin de interiorul Sălii Sporturilor, acolo este obligația Primăriei și vom realiza acele lucrări. Vom prevede în bugetul pe anul acesta banii necesarii pentru a putea realiza lucrările din exteriorul Sălii Sporturilor”, a declarat Romanescu.

Firma contractată falimentară

Planurile autorităților au fost date peste cap când firma contractată de constructorul care a câștigat licitația a dat faliment. Fără mobilierul interior în Sala Sporturilor nu pot fi finalizate nici alte lucrări. „Au fost mai multe lucruri care au determinat această întârziere a lucrărilor, unul dintre ele este legat de faptul că firma care trebuia să asigure scaunele pentru Sala Sporturilor, deși a câștigat licitația, ulterior a dat faliment și în momentul de față constructorul a contractat o altă firmă care să asigure scaunele. În rest, tot ceea ce este vorba de parchetul care se va pune pe jos și de suprafața respectivă este deja în Sala Sporturilor și va fi montat în perioada următoare”, a mai declarat edilul Marcel Romanescu.

O altă competiție sub semnul întrebării

Înainte de Campionatului European de Box pentru Juniori, la Târgu Jiu, ar trebui să se desfășoare o altă competiție, Campionatul Național de Box. Pentru acest eveniment, autoritățile au găsit o soluție de rezervă. „Încercăm să finalizăm Sala Sporturilor pentru Campionatul Național de Box din luna februarie, dar în situația în care nu va fi finalizată, avem alternativă pentru această variantă. Putem organiza Campionatul Național de Box, cel care va desemna participanții la Campionatul internațional de la sfârșitul lunii martie în cele două săli de sport de la Colegiul «Virgil Madgearu» și de la Școala «Voievod Litovoi». Facem tot posibilul să finalizăm Sala Sporturilor până pe 15 februarie. Am purtat discuții cu colegii din Primărie, iar de astăzi vom intra pe anumite lucrări. Facem tot posibilul ca săptămâna aceasta să terminăm partea de canalizare menajeră, după care se va lucra la exterior, la partea de modernizare a zonei. Tot săptămâna aceasta are loc o întâlnire cu patronul societății care a câștigat licitația, pentru că ne dorim ca până la sfârșitul lunii ianuarie să avem scaunele montate și partea de parchet finalizată. Trebuie să urgentăm alimentarea cu energie și să creștem temperatura în interior, pentru ca parchetul să poată fi montat. Nici de departe nu se poate discuta despre Campionatul Internațional de Box că nu s-ar putea organiza aici. Am primit chiar și o adresă de la constructor în care se angajează să facă rost de scaune, indiferent de furnizor. Eu voi fi prezent săptămâna aceasta într-o delegație la CNI să discut și aceste lucruri”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.

Competiția Campionatului European de Box pentru Juniori se va desfășura în perioada 8-12 august.