Cine va antrena Pandurii în noul sezon!

Flavius Stoican a plecat de la Pandurii după ce echipa nu a reuşit să se salveze de la retrogradare, iar formaţia gorjeană este măcinată de problemele financiare. După ce s-a vehiculat că noul antrenor al Pandurilor va fi Eugen Neagoe, se pare că acesta a refuzat propunerea oficialilor clubului gorjean. Marin Condescu a încercat să-l aducă pe Adrian Falub, însă nici acesta nu a acceptat să preia banca tehnică a echipei, scrie fanatik.ro. În cele din urmă, Condescu a reuşit să-l convingă pe Ştefan Nanu, fostul fundaş stânga al Rapidului şi al Stelei, însă nici acesta nu a semnat deocamdată contractul.

„Îmi doresc promovarea”

Ştefan Nanu a declarat că îşi doreşte stabilitate la echipă: „Am ales Pandurii pentru că este un brand, pentru că acolo sunt nişte oameni cunoscuţi în fotbalul românesc. În al doilea rând, am ales acest club, pentru că ne dorim promovarea, într-adevăr va fi greu. Suntem în discuţii să putem face un lot competitiv şi să ne atingem obiectivul. Am convingerea că problemele financiare se vor rezolva. Deocamdată nu am semnat contractul, am venit să vedem dacă putem redresa corabia. Am discutat cu domnul Condescu. Am pus condiţia să am stabilitate, dacă am stabilitate rămân, dacă nu, nu”, a declarat Ştefan Nanu pentru Radio Sport Total FM, citat de fanatik.ro.

În sezonul următor, Pandurii Târgu-Jiu va evolua în liga a II-a, însă rămâne de văzut dacă se vor găsi soluţii pentru evitarea falimentului.