Contractul de reziliere al lui Grigoraş este nul! Se poate întoarce la Pandurii

Decizia de reziliere a contractului de muncă al antrenorului Petre Grigoraş este nulă, deoarece i-a fost desfăcut contractul după vechiul Cod al Muncii, cu un articol care nu mai există. Grigoraş a anunţat că îşi va consulta avocaţii. În aceste condiţii, putem spune că Pandurii ar putea avea doi antrenori, pe Grigoraş şi pe Flavius Stoican.

„Începând cu data de 9 ianuarie 2017, contractul individual de muncă al d-lui Petre Grigoraş încetează în temeiul articolului 130, alineatul 1, litera i din Codul Muncii”, scrie în decizia de reziliere. Articolul invocat era valabil în vechiul Cod, în actualul, articolul 130 se referă la norma de muncă, nu la reziliere şi nu are niciun alineat. „Norma de muncă se exprimă, în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau de alte activităţi ce se normează, sub formă de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sferă de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activităţi”, prevede articolul 130 din Codul Muncii actualizat. Cel care semnează contractul de reziliere este Marin Golea, administratorul special al CS Pandurii, care se pare că nu este în temă cu prevederile noului Cod al Muncii.

Petre Grigoraş poate contesta decizia în termen de 30 de zile de la data încetării contractului, la Tribunalul Gorj. Până când această problemă va fi lămurită în cadrul clubului, Flavius Stoian, noul antrenor, a plecat în cantonament cu echipa, în Turcia. Pentru acest cantonament clubul cheltuieşte 35 de mii de euro.