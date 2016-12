Ea vă învață să trăiți sănătos și să vă mențineți starea de bine!

Ricarda Filip Rădulescu are 30 de ani și este singurul instructor de BOSU din județul Gorj. De asemenea, tânăra pasionată de sport este instructor de aerobic și step, kangoo jumps și zumba, BOSU Complete Workout și fitness cu benzi elastice, dar și de CrossFit, de pilates și de curând a absolvit și un curs de tehnician nutriționist.

Tânăra și pasionata Ricarda Filip a învățat să practice și să predea unele dintre aceste programe de întreținere corporală în Norvegia și Ungaria, dar și în România. Ricarda Filip Rădulescu este instructor de Kangoo Jumps, Step and Tone, Bosu, fitness cu benzi elastice, CrossFit și Zumba. Printre cele mai noi antrenamente se numără cel cu benzi elastice și CrossFit-ul, iar clientele sunt încântate. Ricarda nu este gorjeancă, dar a devenit o dată cu trecerea anilor: aici a făcut facultatea, aici și-a deschis o afacere care merge bine, are prieteni și se simte ca și cum s-ar fi născut pe aceste meleaguri!

„Sunt instructor de aerobic și step, kangoo jumps și zumba etc. Zumba combină energia și muzica ritmată, motivantă, cu mișcări unice de dans care facilitează învățarea rapidă și asigură buna dispoziție. Zumba folosește o fuziune de dansuri latino și internaționale, creând, astfel, un antrenament eficient, dinamic și captivant. Programul este conceput ca un mix de aerobic și fitness, cu mișcări în ritmuri rapide care tonifică și sculptează corpul”, a declarat instructorul. Când vine vorba despre CrossFit, Ricarda spune că acesta este un sistem de forță și condiție fizică care îmbină mai multe tehnici și practici. Se lucrează pe intervale de 30 minute cu pauză de zece, iar clientele spun că au rezultate excelente.

„Lucrezi, practic, forță cu propriul corp. Sunt exerciții din mai multe ramuri, lovituri, alergare etc. Este pentru dezvoltarea musculară totală, este cel mai greu antrenament și cel mai eficient. Am făcut cursul în Ungaria. Ultimul curs pe care l-am absolvit este cel de tehnician nutriționist. Am început să am o alimentație foarte sănătoasă, mă interesează foarte mult acest aspect. Pilates este nou, am făcut și cursul de tehnician nutriționist. Pilates am început în octombrie și am terminat în noiembrie, am luat 10 la examen, iar nutriția am început-o în martie și am terminat în august (…)”, a mai spus Ricarda Filip Rădulescu.