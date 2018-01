Echipa Pandurii s-a reunit, dar fotbaliștii sunt cu moralul la pâmânt! Stanca : „E frustrant ce se întamplă”!

Pandurii Târgu Jiu s-a reunit, ieri, după mai bine de o lună de pauză. De la întâlnire au lipsit mai mulți jucători care vor fi însă prezenți la viitoarele antrenamente. Cei prezenți nu și-au putut ascunde îngrijorarea față de pronunțarea instanței în privința cererii de faliment aflată pe rolul Tribunalului Gorj. Pentru prima dată, după 15 ani, Pandurii Târgu Jiu va efectua stagiul de cantonament acasă și nu în țări străine.

Echipa gorjeană s-a reunit pe data de 15 și nu pe 17 ianuarie cum se preconiza inițial. Oricum data nu mai are nicio importanță din moment ce echipa se află cu moralul la pâmânt. Noutăți nu ar fi prea multe, nici obiective, antrenorul rezumând întreaga activitate la următoarea pregătire ce va avea loc la Târgu Jiu. „Începem pregătirea pentru noul retur de campionat. Obiectivul principal este menținerea echipei în Liga a 2-a. Ca noutăți sunt doi jucători noi. Este vorba despre Moga și Mărgărit. Avem în vedere încă cinci jucători așteptam ziua de 17 ianuarie și sperăm într-un final bun pentru noi, după care îi vom regimenta în noua echipă pe cei veniți. Rus și-a încheiat contractul iar Ebis a fost anunțat că nu mai avem nevoie de servicii lui. Până la începerea campionatul vom rămâne la Târgu Jiu, avem preconizate vreo 6-7 meciuri amicale”, a declarat antrenorul pandurilor Adrian Bogoi.

„Chiar nu mai știu ce speranțe ar mai fi”

Jucătorii s-au reunit nu cu gândul la joc ci cu gândul la data de 17 ianuarie când instanța va discuta din nou cererea de falimentare a Clubului. Răzvan Stanca, unul dintre fotbaliștii care a prins toate etapele echipei gorjene, recunoaște că și-a pierdut speranța. „E o perioadă destul de dificilă. Chiar nu mai știu ce speranțe ar mai fi. Vedem miercuri ce hotărâre se va lua. Am emoții, e al doilea termen și până acum nu s-a întâmplat nimic din promisiunile asociaților. Eu de fel sunt un tip optimist dar în situația de față am început să-mi pierd speranța. Dacă trecem de acest hop sigur o să vină alt hop. Momentan, suntem pe penultimul loc. Dacă nu vin jucători sau noii veniți nu-și dau seama de gravitatea situației e greu să ne revenim. Nu ne gândim la promovare, ne gândim doar la salvarea de la retrogradare. E frustrat că nu am câștigat nicio victorie acasă”, a declarat Răvan Stanca.