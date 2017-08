Medalie de bronz pentru o gorjeancă, la Campionatele Mondiale de Juniori

România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori de la Trakai (Lituania), cu 2 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Echipajele românești s-au clasat pe primul loc pe națiuni și au reușit să se întoarcă acasă cu două medalii de aur, două medalii de argint și două de bronz. Gorjeanca Raluca-Georgiana Dinulescu a obținut, alături de echipa 8+1 feminin, medalie de bronz!

România a cucerit medalii în toate cele șase finale în care a fost prezentă duminică. La competiție au fost înscriși 742 sportivi din 59 de țări, cu 258 de bărci. Medalia de bronz, adică rezultatul obținut duminică, 6 august, la Campionatul Mondial de Juniori le-a făcut extrem de fericite pe fetele din echipa de 8+1 feminin a lotului României. Fetele au fost felicitate și de președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă. „Ne-am dorit foarte mult medalia asta, am muncit un an întreg pentru asta, iar după impulsul de la Europene unde am luat aurul, am muncit două luni continuu pentru acest rezultat! A fost cea mai grea cursă a noastră, chiar dacă am fost conduse de Germania și Cehia, noi am dat tot ce am putut! Din 2014, România nu a mai avut barcă de 8+1 de fete pe podium, iar noi azi am scris istorie! Suntem primii pe națiuni după foarte mulți ani! Sunt foarte mulțumită de echipa mea, au fost niște luptătoare până la capăt! Ne-am îndeplinit un vis! Pe plan competițional, urmează campionatul național de juniori de la Năvodari, iar apoi campionatul balcanic din Turcia”, a afirmat Raluca Dinulescu din Bumbești Pițic.

Canotoarea are 17 ani, fiind o sportivă care a obținut, prin multă muncă, numeroase medalii la importante campionate și concursuri naționale și internaționale, cu atât mai mult cu cât practică canotajul de aproape cinci ani! Adolescenta este originară din comuna Bumbești-Pițic, dar din 2012 locuiește în orașul Orșova, unde învață și se antrenează. „După 8 luni de canotaj am câștigat prima mea medalie la Campionatul Național de la Năvodari. O să țin minte ziua aia mereu! Era prin 2013. Nu știam eu prea multe despre acest sport, dar cert este că îmi doream o medalie! Venisem pe locul 2, Doamne, ce mândră eram! Nu mă puteam stăpâni!”, a spus Raluca Dinulescu pentru Cult-ura.