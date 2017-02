Olandezul Jeffrey Ket începe pregătirea cu Pandurii

Jucătorul olandez Jeffrey Ket a semnat contractul cu Pandurii, valabil până la finalul acestui sezon, dar cu opţiune de prelungire. Acesta a efectuat vizita medicală şi a început deja pregătirea alături de echipa lui Flavius Stoican.

Jucătorul de 24 de ani a făcut junioratul la AZ Alkmaar unde a evoluat pentru echipele U 19 şi U 21 dar şi două sezoane pentru prima echipă din prima ligă. Următoarele două sezoane a jucat pentru formaţii din liga a doua olandeză la FC Dordrecht, Telstar şi FC Oss iar în acest sezon a fost transferat, din vara anului trecut, la AS Trecin din Slovacia, formaţie pentru care a evoluat în 12 partide şi a marcat un gol.

Urmărit de directorul sportiv al echipei Pandurii, Robert Bălăeț, acesta a fost adus încă de marţi la Târgu Jiu, miercuri fiind finalizate negocierile cu Jeffrey Ket şi impresarul acestuia. S-a ajuns la un acord pentru semnarea unui contract până în vara acestui an, cu opţiune de prelungire. Directorul sportiv Robert Bălăeț a declarat că Jeffrey Ket poate juca pe mai multe posturi, atât ca fundaș central, mijlocaș la închidere dar şi fundaș dreapta: „E un jucător olandez pe care l-am urmărit de mai mult timp și am finalizat discuțiile luni pentru transferul său, marţi el sosind deja la Târgu Jiu. Am semnat cu el pe o perioadă de şase luni, cu opţiune de prelungire. Este vorba de Jeffrey Ket, care a jucat ultima oară la AS Trencin, în Slovacia. A jucat şi în preliminariile Champions League, este un jucător polivalent care joacă şi fundaş central şi mijlocaş la închidere dar la Trencin a fost folosit mai mult fundaş dreapta. Sper să ne ajute foarte mult. L-am urmărit mult pe acest jucător împreună cu antrenorul şi am decis că avem nevoie de el”, a declarat Robert Bălăeţ, potrivit site-ului panduriics.ro.