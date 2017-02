Povestea fraților campioni: Andreea și Mădălin Pîșcu nu vor renunța vreodată la sport

Mădălin Pâșcu, din comuna Bumbești-Pițic, este unul dintre sportivii valoroși ai județului nostru, care se mândrește și cu realizările sale, dar mai ales cu ale surorii sale, Andreea Pîșcu, unul dintre cei mai buni atleți ai României, multiplă campioană națională și europeană! „Da, Andreea Pîșcu este sora mea, sunt foarte mândru de ea și de realizările ei! A reușit ce mulți nu pot să facă și o susțin cu toate forțele mele, știu că este greu și îmi doresc să ajungă unde și-a propus de acum înainte”, a spus sportivul. Mădălin are 19 ani și este student la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara, dar și atlet la CS Pandurii Târgu-Jiu.

Atleta Andreea Pîșcu (21 de ani, din Bumbești-Pițic) este cea mai bună sportivă din județul nostru și a obţinut medalia de bronz la Campionatul European de Cros din Sardinia (2016), competiţie desfăşurată luna aceasta şi a făcut parte din echipa de senioare a României. În noiembrie 2016, Pîşcu a devenit vicecampioană balcanică, la competiţia care a avut loc în Serbia. Fratele său, Mădălin, este și el sportiv, dar și student la Facultatea de Medicină Veterinară. Frații Pîșcu sunt din comuna Bumbești-Pițic și nu au uitat niciodată de unde au plecat. Se întorc acasă cu mare drag, ori de câte ori au ocazia, și au învățat să prețuiască lucrurile simple, care sunt cu adevărat importante: familia, prietenia, pasiunea pentru sport, sunt ambițioși, dispuși să facă sacrificii pentru a își îndeplini visurile.

„Fac parte dint-o familie minunată, mai am o soră de 21 de ani, renumita Andreea Pîșcu, sportivă la CS Pandurii Târgu-Jiu. Tatăl meu lucrează în domeniul petrolului și al gazelor naturale, iar mama este casnică și se ocupă cu treburile gospodărești. În ceea ce privește susținerea, toată familia este alături de noi, sportivii familiei, în toate momentele. Familia înseamnă totul pentru mine, ei îmi fac viață mai frumoasă, mă susțin când am nevoie și mă încurajează în tot ceea ce fac. În prezent sunt student la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Timișoara, studiez în domeniul medicinei veterinare. Am ales această facultate la îndrumarea bunicilor, care îmi ziceau tot timpul că am o simpatie aparte pentru animale și de mic copil îmi plăcea să experimentez în domeniul medicinei”, a spus Mădălin Pîșcu.

„Cu sportul am cochetat din Generală, însă nu am crezut niciodată că o să ajung la asemenea performanță. Din 2012 m-am mutat la Târgu-Jiu și am început să fac sport de performanță. Chiar după primele două luni de antrenament am prins Campionatul mondial de alergare montană, atunci eram junioară, acum am trecut la tineret și nu mai practice aceste probe, m-am axat pe fond. Încă nu am participat la proba de 42 de kilometri, dar am înțeles că o să o abordez peste doi ani. Am terminat sezonul pe 11 decembrie și am luat medalie la Campionatul European de Cros cu echipa, locul III-bronz. Am venit în iunie la semimaraton cu echipa, pe locul V la Campionatul European. De asemenea, sunt multiplă campioană națională la tineret în semimaraton. Anul acesta o să încerc să îmi fac baremul pentru a participa la Campionatul European de Tineret la 10.000, o să am Cupa Europei, și încerc să mai prind campionatele mondiale, dacă o să reușesc poate la alergare montană, iar în țară mă axez pe campionatele naționale”, a spus Andreea Pîșcu, atleta campioană.

Andreea a fost exemplu pentru fratele său mai mic

Deoarece Andreea s-a apucat prima de sport, a fost un exemplu pentru fratele său mai mic. De un an și jumătate, Mădălin Pîșcu a devenit sportiv (atlet) al echipei de la Clubul Sportiv Pandurii Târgu-Jiu. Tânărul spune că la acest club a învățat adevărata valoare a sportului. „Viața mea de sportiv a început odată cu transferul meu în clasa cu profil sportiv-handbal la Liceul Teoretic Novaci, ulterior domnul profesor, diriginte Colțescu Manuel, avea să îmi deschidă porțile spre tot ceea ce înseamnă cu adevărat sportul. După ceva timp de antrenamente s-a văzut și rezultatul… aveam să particip la primul concurs de cross în cadrul etapei județene desfășurate în Târgu-Jiu. Am avut randament bun, clasându-mă în primele 3 locuri. Aici am fost selectat de domnul antrenor Ion Bură pentru a participa la echipa de atletism CS Pandurii Târgu-Jiu. În tot acest timp, sora mea a fost îndrumătorul meu, a fost ambiția mea să o urmez în domeniul sportului, îmi plăcea mult, mă încuraja mai mereu și am ajuns unde sunt acum și îi sunt foarte recunoscător”, a afirmat sportivul din Bumbești-Pițic. La fel ca sora sa, Mădălin a participat la competiții și a câștigat numeroase premii: „În decursul acestor ani am participat la unele competiții cum au fost concursul Run Family 10 km ștafetă, Campionatul Național de Semimaraton București și Campionatul Național de cross desfășurat la Oradea. Cel mai important premiu cred că a fost la Campionatul Național de cross de la Oradea unde am obținut locul 2 cu echipa de la CS Pandurii Târgu-Jiu, unde am adus o medalie de argint”, a declarat Mădălin Pîșcu.