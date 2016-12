Reacţia pandurilor după meciul cu ASA Târgu-Mureş! „N-am ştiut că mergem la patinoar”

Meciul dintre ASA Târgu-Mureş şi Pandurii Târgu-Jiu a fost întrerupt după prima repriză, la scorul de 2-0 pentru gazde. Gorjenii au refuzat să mai intre pe teren din cauza condiţiilor de joc, gazonul fiind îngheţat. „N-am ştiut că venim la patinoar”, a spus antrenorul Petre Grigoraş.

Marin Condescu, membru în Adunarea Generală a Acţionarilor clubului Pandurii Târgu-Jiu speră ca meciul să se reia în condiţii normale. „LPF putea să dea un telefon să amâne etapa, că nu suntem calificaţi nici la campionatul de pe lună, nici de pe soare. Fotbaliştii au încercat, iar la pauză nu au mai vrut să iasă. Cei patru fotbalişti răniţi nu au mai vrut să intre, după verdictul medicului. Observatorul a spus că nu are nicio atribuţie, decât consultativă. Arbitrul e singurul care ia decizia. Mi-a recunoscut. Mi-a spus: «Ce să fac? Să amân 24 de ore? Nu se îmbunătăţesc condiţiile peste 24 de ore». Cred că nu se vor mai juca meciuri în astfel de condiţii. Sper să se facă regulamente solide. Dacă se spune că e instalaţie de condiţie, atunci să fie. Şi cei de la ASA şi-au dat seama de condiţiile meciului, dar cea mai bună soluţie era ca ambele echipe să-şi dea seama că nu se pot întruni condiţiile unui meci de fotbal”, a declarat Marin Condescu la DigiSport.

Mai mulţi jucători s-au accident din cauza condiţiilor precare ale terenului de joc, iar Petre Grigoraş spune că susţine decizia acestora de a abandona meciul. „Băieţii au fost cei care au decis. Unii jucători au refuzat de la început să intre pe teren când au văzut suprafaţa de teren pentru că nu se putea juca în astfel de condiţii. N-am ştiut că trebuie să fim pregătiţi pentru patinaj. Se pune în pericol integritatea jucătorilor, fiind final de an, fiecare se gândeşte la el. Cine a luat decizia să se joace în aceste condiţii, ar trebui să răspundă pentru ea pentru că din câte ştiu, la licenţiere, se prevede ca stadioanele să aibă încălzire sau să fie în condiţii bune şi nu ştiu dacă ar fi fost normal ca această partidă să se dispute”, a spus Petre Grigoraş pentru DigiSport.

Alexandru Răuţă, mijlocaşul echipei Pandurii Târgu-Jiu, a declarat că arbitrul a greşit când a decis că meciul se poate disputa. „A fost o greşeală că am jucat şi prima repriză, îmi pare rău că am intrat pe teren. Este greşeala domnului Avram şi a observatorului, nu trebuia să jucăm acest meci. Se vedea că nu puteam să stăm pe picioare, chiar şi cu ghete sintetice. Era mai bine şi la patinoar. Sânmârtean şi Pleaşcă au refuzat să joace pentru a se feri de accidentări, dar noi am zis să fim fair-play, să ducem competiţia până la capăt. Dar nu se putea, mai mulţi jucători s-au lovit. La noi e şi o situaţie financiară dificilă…în condiţiile astea cred că vor mai rămâne doar copii. De atâtea luni să nu-ţi iei banii este foarte greu. Dacă ne accidentam azi, nu cred că clubul avea bani de intervenţie, de operaţie, Doamne fereşte!”, a declarat Alexandru Răuţă după meci, pentru Dolce Sport.

Pandurii riscă să piardă meciul la masa verde cu scorul de 3-0.