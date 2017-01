Sânmărtean, cel mai bun mijlocaş din Liga I

Lucian Sânmărtean a fost desemnat cel mai bun mijlocaş al anului trecut, acesta fiind premiat alături de cel mai bun portar – Florin Niță, cel mai bun fundaș – Gabriel Tamaș şi cel mai bun atacant – Denis Alibec. „Mulţumesc antrenorilor, jucătorilor şi oamenilor de fotbal pentru voturile lor şi pentru desemnarea mea ca „mijlocaşul anului 2016″ – o distincţie ce mă onorează!”, a transmis Lucian Sânmărtean după Gala Premiilor AFAN.

Căpitan al echipei Pandurii în prima parte a campionatului Ligii I Orange, Lucian Sânmărtean a fost desemnat cel mai bun mijlocaş al anului 2016 la Gala premiilor AFAN.

Ofertat de trei antrenori

Deşi are 36 de ani, mijlocaşul pandurilor nu duce lipsă de oferte. Acesta a anunţat deja că doreşte să părăsească gruparea gorjeană, astfel că este dorit de mai mulţi antrenori din ţară, dar şi din străinătate. Lucian Sânmărtean susține că a discutat cu Ioan Andone și Gheorghe Hagi, dar că ar prefera un transfer în afară. „Am discutat cu Andone, şi cu domnul Hagi, e o deosebită plăcere să asculți un om de o asemenea calitate. A fost extrem de flatant ceea ce dânsul mi-a transmis. Am discutat puțin şi i-am spus că prioritar pentru mine este să plec în afara, unde e o altă situaţie, pentru că sunt pe final de carieră şi trebuie să strâng, să am și eu grijă de copilașul meu. Nu aş zice «nu» unei plecări la Xanthi”, a declarat mijlocașul de 36 de ani la TV Digi Sport.