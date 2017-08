Tenismenul Victor Hănescu, la Târgu-Jiu! Zeci de copii învață secretele tenisului de la sportiv

La începutul acestui an, Victor Hănescu, fostul număr 26 mondial, și-a lansat propria academie de tenis, care îi poartă numele. „E singura academie din țară care oferă absolut toate condițiile, punând la dispoziție atât terenuri de joc, cât și cazare, masă, acces la sală, la recuperare și posibilitate de locuri de învățământ, la baza Pescariu Sports&Spa. Aici îi vom forma pe copii pe drumul către performanță, dar vom pune accent în mod deosebit și să-i formăm pentru viață. Succesul înregistrat în taberele de ‘mental coaching’ precum ‘Train Like a Pro’ ne oferă garanția reușitei academiei”, declara Victor Hănescu. Acum, Academia sa și toți membrii ei au venit la Târgu-Jiu!

„Timp de mai bine de 8 zile, echipa Academiei Victor Hănescu se mută în Gorj pentru cea de-a treia ediție #TrainLikeAPro!”, a anunțat Victor Hănescu pe pagina lui de facebook. Astfel, în perioada 6-13 august, tabăra de tenis Train Like A Pro, a lui Victor Hănescu, tabără aflată la cea de-a treia ediție, își desfășoară cursurile la Baza sportivă Tenis Club Elite din Târgu Jiu. Train Like A Pro este primul proiect din cadrul Academiei de Tenis Victor Hănescu, un proiect realizat în parteneriat cu Federația Română de Tenis, pentru a antrena și forma noi generații de campioni. Fostul numar 26 ATP este prezent câte 8 ore pe zi la antrenamentele Academiei alături de copii. Hănescu îi învață pe juniorii tenismeni lucruri esențiale legate despre cum să performeze sub presiunea meciurilor mari, îndreptându-i spre o mentalitate de învingători.

„Ceea ce le-am pregătit celor 30 de participanți la Train Like a Pro de la Târgu Jiu este o combinație reușită între antrenament, pregătire mentală și distracție, toate sub atenta supraveghere și coordonare a unei echipe puternice care m-a pregătit și pe mine de-a lungul anilor. Oamenii pe care i-am ales să mă susțină în acest proiect m-au pregătit atât pe teren, cât și-n afara lui, prin tehnici care pentru România sunt, încă, o noutate. De aceea, mi s-a părut esențial să-i am alături și în misiunea mea de-a oferi României următoarea generație de campioni. Train Like a Pro este o experiență sportivă care îți va influența performanțele, marcant și pe termen lung”, a declarat Victor Hănescu într-un interviu pe site-ul sptfm.ro. La tabra de tenis organizată de campionul Victor Hănescu s-au înscris 30 de tineri din Gorj, tineri tenismeni, băieți și fete, cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani. În taberele organizate anul trecut la Curtea de Argeș și Cluj Napoca au fost înscriși și tineri sportivi din Canada și Belgia, iar la ediția de anul acesta, de la Târgu Jiu, este înscris și un sportiv din Suedia.