Vezi cine a câştigat Cupa Firmelor şi Instituţiilor la Dolce Vita

Echipa PROFI îşi consolidează supremaţia în competiţiile Firmelor şi Instituţiilor Publice din Gorj. Liderul la zi din campionat a avut un parcurs excelent şi în Cupă. Disputată pe parcursul a două week-end-uri în Complexul „Dolce Vita” din Târgu-Jiu, sub atenta organizare a Asociaţiei Club Sportiv Minifotbal Gorj, Cupa Firmelor şi Instituţiilor a adunat la start 8 echipe. Sita a cernut în sferturi şi semifinale, iar finala a adus faţă în faţă echipele PROFI şi CARREFOUR. Finala a fost una spectaculoasă, cu faze încinse şi goluri de generic, dar învingătoarea a stat puţin timp sub semnul întrebării. PROFI s-a distanţat pe tabelă şi s-a impus clar în final, cu scorul de 9-0. Pentru PROFI este al doilea an la rând în care îşi adjudecă Cupa Firmelor şi Instituţiilor Publice din Gorj, anul precedent trecând în finală de echipa jandarmilor, I.J.J. Gorj, echipă pe care la această ediţie a eliminat-o în sferturi.

Merituoşii învingători au fost răsplătiţi de organizatorii de la ACS Minifotbal Gorj cu un trofeu şi diplome, dar şi cu dreptul de a participa la turneul final ce va fi organizat de Federaţia Română de Minifotbal.

Rezultatele de duminică au fost următoarele:

Semifinale:

PROFI – I.P.J. GORJ 3-0

CARREFOUR – MACOFIL 12-4

Finala:

PROFI – CARREFOUR 9-0

Tot în weekendul trrecut a pornit la drum în Complexul Dolce Vita şi Cupa Dolce Vita, o competiţie de tradiţie, ajunsă la ediţia numărul 6. După prima fază au fost eliminate echipele Minprest şi Primăria Bîlteni, celelalte 8 echipe mergând în sferturi. În semifinale au rămas Dream Team, Peppy Dolce Vita, Real Târgu Jiu şi Farmacia Victoria.

Tragerea la sorţi pentru semifinale este programată joi, meciurile se joacă sâmbătă seara de la ora 18:00, iar finala este programată pentru duminică, ora 13:00.

Rezultate Cupa Dolce Vita, sferturi de finală:

Real Târgu Jiu – ISU Gorj 3-0

Dream Team – Primăria Rovinari 8-1

Farmacia Victoria – Ecologiştii Târgu Jiu 4-1

Peppy Dolce Vita – Karma Târgu Jiu 8-2

În Campionatul Primăriilor din judeţul Gorj a avut loc etapa cu numărul 10, o etapă în care favoriţii s-au impus, iar clasamentul continuă să fie condus de Primăria Teleşti (30 puncte), Primăria Motru (25 puncte) şi Primăria Fărcăşeşti (21 puncte).