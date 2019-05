1040 de firme din Gorj au fost închise, în primele trei luni din 2019

Mii de firme din toate judeţele Olteniei au fost radiate din Registrul Comerţului pe primele trei luni din 2019. La toate judeţele, creşterea numărului radierilor faţă de aceeaşi perioadă din 2018 a fost de peste 100%, iar la Gorj s-a ajuns la o creştere de 259%. Pe luna martie, recordul îl deţine Doljul, cu un număr uriaş de radieri într-o singură lună, scrie gds.ro

Mii de afaceri au fost închise, astfel că mii de firme au dispărut, la foc automat, în primul trimestru din 2019, din evidenţele Registrului Comerţului.

În perioada ianuarie – martie 2019, în toate cele cinci judeţe ale Olteniei au fost radiate 5.159 de firme, de 2,24 ori mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2018, când fuseseră radiate din Registrul Comerţului 2.303 firme din regiunea de Sud-Vest a ţării.

În perioada analizată, în judeţul Dolj a fost radiat cel mai mare număr de firme, respectiv 1.256 de entităţi, în creştere cu 43,71% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018, când fuseseră radiate 874 de firme, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Numai pe luna martie, numărul radierilor a fost uriaş, ajungând la 980 de entităţi, cele mai multe din toată Oltenia, însă Doljul este şi cel mai mare judeţ din regiune, ca număr de afaceri şi ca populaţie.

Pe primele trei luni din 2019, şi în Gorj au fost multe radieri de firme. S-au închis 1.040 de entităţi economice, faţă de doar 289 radiate în aceeaşi perioadă a anului trecut. În 2019, radierile de firme au fost în creştere cu 259,86% faţă de anul trecut, acesta fiind recordul pe Oltenia.

Nu se pot radia firmele cu datorii mai mari de 40.000 de lei

Procedura de radiere a unei firme este complexă şi presupune etape premergătoare ştergerii firmei din evidenţele Registrului Comerţului. Firmele, mai întâi, trebuie dizolvate, apoi lichidate. Abia după ce trec de aceste proceduri se poate trece la radierea acestora, în anumite condiţii. Hotărârea de lichidare voluntară se publică în Monitorul Oficial, apoi, după 30 de zile de la publicare, se poate trece la pasul II, în sensul că asociaţii/acţionarii trebuie să prezinte hotărâri de repartizare a activelor şi a pasivului pe numele asociaţilor, precum şi certificate de atestare fiscală de la Direcţia de Impozite şi Taxe şi de la ANAF, plus un bilanţ de lichidare a firmei în care se vede că nu mai are activitate prin conturile bancare etc. Abia după aceea se poate trece la radiere.

Potrivit legii, dacă o firmă are datorii până la pragul insolvenţei, adică până la 40.000 de lei, atunci poate fi radiată, iar activele şi datoriile trec pe numele asociaţilor sau acţionarilor. În cazul în care entitatea economică are datorii ce depăşesc 40.000 de lei, atunci nu poate fi radiată din Registrul Comerţului, ci intră în insolvenţă.