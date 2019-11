18 mii de euro pentru Zdob și Zdub. Tudor: „Cel mai simplu e să plătești să-ți cânte cineva”

Viceprimarul Municipiului Târgu Jiu , Adrian Tudor, acuză, din nou, primarul că aruncă banii pe fereastră. De această dată este vorba despre 18 mii de euro pe care autoritatea publică o pune la bătaie pentru spectacolul zilei de 1 Decembrie. Suma reprezintă doar onorariul pe care urmează să-l încaseze trupa Zdob și Zdub.

Municipalitatea a promis un spectacol de zile mari de Ziua Națională a României. La Târgu Jiu este așteptată trupa rock Zdob și Zdub, care va încasa pentru show-ul prestat 18 mii de euro. Suma li se pare cam mare aleșilor locali care nu blamează prestația artiștilor ci modul în care primarul Marcel Romanescu alege să cheltuiască banul public.

Distracție fără investiții concrete

„Dacă ai bani faci spectacol. Cel mai simplu e să plătești să-ți cânte cineva. Eu în permanent am încercat să găsesc soluții pentru a nu cheltui cu atâta lejeritate banii publici. Și am negociat cu anumite trupe pentru că am spus că e prea mult. Cum am spus-o și în Consiliul Local, eu cred că dacă dăm unei trupe 18 mii de euro, fără TVA, pentru un concert de o oră, e prea mult. Primarul a propus un proiect de hotărâre printr-o rectificare bugetară această sumă și i-am cerut să-și asume această decizie. În afară de asta mai sunt încă două trupe, mai sunt și cheltuielile de scenă , luminile. Suntem totuși un oraș care are și alte priorități. Eu nu zic să nu facem și concerte, dar, haideți să vedem ce putem face! Anul trecut am cheltuit 800 milioane de lei pe un concert cu INNA. Totuși mi se par bani prea mulți! Avem probleme cu apa, uitați cum sunt străzile, nu a reușit să asfalteze o stradă până acum”, susține viceprimarul Adrian Tudor.