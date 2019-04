2 aprilie- Ziua Instituției Prefectului. Foștii prefecți premiați

Prefectura Gorj la ceas aniversar. Unitatea și-a deschis iei larg ușile pentru a sărbătorii Ziua Instituției Prefectului. A fost o zi presărată de evenimente pentru toate categoriile de vârste. De-a lungul existenței sale entitatea numără nu mai puțin de 80 de prefecți.

Ziua a început cu acțiunea intitulată „Porțile Deschise”. Cei mai mici dintre curioși au avut ocazia să vadă clădirea monument istoric în care funcționează instituția. O mână de ajutor la promovarea evenimentului au dat și echipajele din cadrul MAI care și-au prezentat tehnica din dotare în fața Palatului Administrativ.

1864, an de referință

Evenimentul a adus și schimbări prin instituție. Pereții au fost îmbrăcați cu tablouri reprezentative pentru istoria Prefecturii. A fost realizată și o galerie cu fotografiile prefecților de la 1990 până în prezent care în cadrul ședinței festive au primit plachete de onoare. „Începând din acest an, ziua de 2 aprilie se sărbătorește ca fiind ziua Instituției Prefectului. În toată țara este marcată această zi. Ca să celebrăm și noi așa cum se cuvine ziua instituției, unul dintre evenimentele pe care l-am considerat esențial pentru această primă sărbătoare se leagă de așezarea la loc de cinste a fotografiilor și numelor tuturor prefecților județului Gorj. Sigur că istoria este mai îndelungată, iar fotografii am găsit doar la prefecții de după 1990, însă de la 1864 există date legate de conducătorii acestei instituții. Practic, la 1864 apărea pentru prima dată noțiunea de prefect, iar cel care ocupa acea funcție la acea vreme era Dumitru Ștefănescu. De atunci și până astăzi, foarte mulți s-au perindat în fruntea instituției, însă mai mare importanță am dat prefecților de după 1990, odată cu revenirea la această formă de organizare a instituției și a reprezentanților guvernului în teritoriu”, a declarat prefectul Ciprian Florescu.