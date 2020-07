5000 de lei pentru elevii de 10 din Târgu Jiu

- Advertisement -

Municipalitatea premiază elevii de 10 din Târgu Jiu. Fiecare absolvent care a obținut nota maximă la examenele naționale va primi din partea autorităților câte 5000 de lei. În Târgu Jiu la Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat s-au obținut 10 note maxime. Proiectul de hotărâre urmează să treacă prin votul aleșilor săptămâna viitoare.

Primarul Marcel Romanescu este convins că alături de colegii din Consiliul Local va aduce o bucurie celor care în anii de studiu au muncit din greu. „Premiem performanța la Târgu Jiu! Ca în fiecare an, am prevăzut în buget o sumă pentru încurajarea performanței în învățământ. Am insistat de la bun început să premiem elevii cu rezultate remarcabile la olimpiade și alte concursuri importante. Și de această dată am pregătit un proiect de hotărâre pentru următoarea ședință a Consiliului Local, propunere care îi are în vedere pe cei mai merituoși elevi ai orașului. Din păcate, situația generată de pandemie a împiedicat organizarea unor astfel de concursuri, dar am hotărât să continuăm să-i motivăm pe copiii cu rezultate excepționale la învățătură, așa că toți cei care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat vor primi, din partea Primăriei Municipiului Târgu Jiu, câte 5000 de lei. Popescu Marius, Tirca Andrada, Popeanga Mihnea Stefan (toți de la Colegiul Național”Tudor Vladimirescu”) și Andrei Mihaela (Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”) au obținut media 10 la Bacalaureat. Neguti Roberta Daniela, Andronic Bianca Teodora (Colegiul Național „Spiru Haret”), Buleauca Darius Andrei (Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”), Cirstoc Bianca Daniela (Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărescu”), Popeanga Ioana Miruna (Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”)și Zanfir Bianca (Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”), au obținut media 10 la Evaluarea Națională. Felicitări, dragii mei! Sunteți niște copii extraordinari, la fel ca și ceilalți colegi ai voștri care au obținut rezultate remarcabile. Doresc să felicit și cadrele didactice care au pregătit acești copii! Cu toții suntem mândri că la Târgu Jiu învățământul ne oferă asemenea bucurii. Vom continua să-l considerăm o prioritate și să alocam fondurile necesare pentru ca elevii noștri să beneficieze de cele mai bune condiții!”, a declarat primarul Marcel Romanescu.