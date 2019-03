8,5 milioane de lei pentru modernizarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu

Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean va fi extinsă și modernizată la cele mai înalte standarde. Șefii Consiliului Județean Gorj au semnat deja contractul de finanțare pentru un proiect în valoare de peste 8,5 milioane de lei. Medicii UPU spun că investiția este mai mult decât necesară, deoarece numărul de pacienți s-a dublat de la înființarea secției.

Spitalul Județean Târgu Jiu, în special sediul din strada Tudor Vladimirescu, beneficiază în această perioadă de investiții majore datorită unor proiecte cu finanțare europeană. „Marți, la ADR Sud-Vest Oltenia, am semnat contractul de finanțare ce se referă la reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea UPU a Spitalului Județean, locația din strada Tudor Vladimirescu. Poate nu a fost cea mai bună soluție, pentru că noi ne doream să relocăm această secție, dar Comisia Europeană, Bruxelles-ul a hotărât că doar actualele secții ale unităților de primiri urgențe să fie extinse și modernizate în actualele locații. Este binevenit și așa, pentru că aveam nevoie de finanțare. Finanțarea totală se ridică la 8.505.017 lei, inclusiv T.V.A, din care 6.698.096 lei finanțare nerambursabilă și 1.806.920,30 lei contribuția proprie. O să demarăm zilele acestea procedura de achiziție, pentru că durata totală de implementare a proiectului este de maxim 28 de luni”, a declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Număr dublu de pacienți la UPU

Potrivit șefei UPU, doctorul Madi Huzu, unitatea va beneficia de o extindere către actuala curte interioară, de echipamente moderne, dar și de mai mulți angajați. „Atunci când s-a înființat UPU în locația din strada Tudor Vladimirescu, în 2008, erau cam 26.000 de pacienți. Peste 11 ani numărul de pacienți este dublu. A trebuit să facem ceva, să reorganizăm acest spațiu, să diversificăm actul medical, având în vedere că vor fi spații pentru investigații paraclinice și cardiologie. Totodată ne-am gândit să creștem și numărul de personal calificat necesar atunci când UPU va fi gata. Sunt 15 locuri care vor fi ocupate cu personal calificat. Extinderea se va face în curtea interioară. A fost singurul spațiu disponibil pe care am putut să facem extindere. În afară de reorganizarea tuturor spațiilor, am luat în considerare această extindere, dar nu s-a putut face decât pentru parter. Conform normelor de construcție, nu am putut să facem și un etaj. Ne-ar fi ajutat ca și spații administrative. Oricum, UPU nu poate funcționa decât la parter, deci nu ar fi putut să fie saloane la etajul 1”, a declarat Madi Huzu, medicul șef al UPU.

21 de milioane pentru reabilitare termoenergetică

Cea de a doua investiție majoră ce va fi derulată de Consiliul Județean se referă la izolarea termică a întregii clădiri în care funcționează spitalul din Strada Tudor Vladimirescu. „Așa cum am mai spus, pe Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru partea de Sănătate au fost deschise două Axe. Pentru reabilitarea termoenergetică a clădirilor publice noi deja avem în achiziție publică reabilitarea termoenergetică a Spitalului Județean din strada Tudor Vladimirescu. Este un proiect cu o valoare de peste 21 de milioane de lei. Suntem la faza de achiziție a contractului tehnic. Colegii mei analizează la această dată ofertele și cred că este și o contestație depusă”, a mai explicat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.